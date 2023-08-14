Кайседо присоединится к Челси за 115 млн фунтов

Переход Мойсеса Кайседо из "Брайтона" в "Челси" почти завершен. "Пенсионеры" заплатят за игрока 115 млн фунтов + бонусы, что является рекордной британской трансферной суммой.

Контракт с игроком будет рассчитан до 2031 года с опцией продления до 2032, об этом сообщает Фабрицио Романо.

В прошлом сезоне полузащитник провел 43 матча за "чаек", в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.