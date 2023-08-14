Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о недовольстве вингера мерсисайдцев Мохаммеда Салаха после замены на 77-й минуте матча 1-го тура АПЛ с "Челси".

Немецкий специалист считает нормальной подобную реакцию своего подопечного.

«Я могу понять реакцию Мохамеда, потому что если бы он забил, то установил бы новый рекорд по количеству голов в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом, производя замену. Нам всегда нужны свежие силы. Сегодняшняя игра была очень напряженной для всех.

Это все, что я могу сказать о недовольстве Салаха. Его реакция была совершенно нормальной. Если бы замененный игрок прыгнул ко мне в объятия при счете 1:1, являясь форвардом, который был уверен, что убьет, я был бы действительно удивлен. А так это абсолютно нормально», – приводит слова Клоппа ВВС.

Матч между Ливерпулем и Челси завершился вничью (1:1). Салах был заменен на 77-й минуте.

Вместо него на поле появился хавбек Харви Эллиотт.