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Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси

Англия
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Египтянин выглядел раздраженным

Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о недовольстве вингера мерсисайдцев Мохаммеда Салаха после замены на 77-й минуте матча 1-го тура АПЛ с "Челси".

Немецкий специалист считает нормальной подобную реакцию своего подопечного.

«Я могу понять реакцию Мохамеда, потому что если бы он забил, то установил бы новый рекорд по количеству голов в стартовых турах АПЛ. Но я не думал об этом, производя замену. Нам всегда нужны свежие силы. Сегодняшняя игра была очень напряженной для всех.

Это все, что я могу сказать о недовольстве Салаха. Его реакция была совершенно нормальной. Если бы замененный игрок прыгнул ко мне в объятия при счете 1:1, являясь форвардом, который был уверен, что убьет, я был бы действительно удивлен. А так это абсолютно нормально», – приводит слова Клоппа ВВС.

Матч между Ливерпулем и Челси завершился вничью (1:1). Салах был заменен на 77-й минуте.

Вместо него на поле появился хавбек Харви Эллиотт.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
www.bbc.co.uk

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