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Джеймс Уорд-Проуз официально стал игроком Вест Хэма
Лондонцы усиляют полузащиту
twitter West Ham United
Сегодня "Вест Хэм" официально сообщил о подписании контракта с капитаном "Саутгемптона" Джеймсом Уорд-Проузом.
По данным transfermarkt, трансфер игрока сборной Англии (11 матчей – 2 гола) обошелся молотобойцам в 38 млн. евро.
В новом клубе Джеймс получил 7 номер на футболке. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал 4 ассиста.
В первом туре АПЛ "Вест Хэм" в матче с "Борнмутом" сыграл 1:1
Introducing our new 7-Iron ⚒️ pic.twitter.com/ZIfCuifU0v— West Ham United (@WestHam) August 14, 2023
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