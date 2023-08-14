Джеймс Уорд-Проуз официально стал игроком Вест Хэма

Сегодня "Вест Хэм" официально сообщил о подписании контракта с капитаном "Саутгемптона" Джеймсом Уорд-Проузом.

По данным transfermarkt, трансфер игрока сборной Англии (11 матчей – 2 гола) обошелся молотобойцам в 38 млн. евро.

В новом клубе Джеймс получил 7 номер на футболке. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал 4 ассиста.

В первом туре АПЛ "Вест Хэм" в матче с "Борнмутом" сыграл 1:1