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Джеймс Уорд-Проуз официально стал игроком Вест Хэма

Англия
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Лондонцы усиляют полузащиту

Джеймс Уорд-Проуз официально стал игроком Вест Хэма

twitter West Ham United

UA-Футбол
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Сегодня "Вест Хэм" официально сообщил о подписании контракта с капитаном "Саутгемптона" Джеймсом Уорд-Проузом.

По данным transfermarkt, трансфер игрока сборной Англии (11 матчей – 2 гола) обошелся молотобойцам в 38 млн. евро.

В новом клубе Джеймс получил 7 номер на футболке. В прошлом сезоне он провел 38 матчей в АПЛ, в которых забил 9 мячей и отдал 4 ассиста.

В первом туре АПЛ "Вест Хэм" в матче с "Борнмутом" сыграл 1:1

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В статье: Джеймс Уорд-Проуз Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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