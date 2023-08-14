Просто сиди и молчи. Рой Кин – о реакции Салаха на замену в матче с Челси

Легендарный футболист "Манчестер Юнайтед" Рой Кин высказался о недовольстве нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха заменой в матче первого тура чемпионата Англии против "Челси".

Я думаю, это нормально, если игрок чувствует себя таким образом, но не продолжай делать это на скамейке запасных, когда тебя видят за пределами поля с поднятыми руками. Просто сиди и молчи.

Ты должен это принять. Можешь расстраиваться, ладно, но не затягивай это. Я видел много игроков, которые лучше Салаха — их меняли, и с ними все было хорошо», — приводит слова Кина Mirror.

Матч между Ливерпулем и Челси завершился вничью (1:1). Салах был заменен на 77-й минуте. Вместо него на поле появился хавбек Харви Эллиотт. После замены египтянин выразил недовольство, сорвав с руки защитную повязку

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