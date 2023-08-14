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Мудрик: Что я сделал болельщикам Арсенала? Они просто освистывают меня

Англия
(1 голосов)

Михаил не понимает хейт от болельщиков "канониров"

Мудрик: Что я сделал болельщикам Арсенала? Они просто освистывают меня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вспомнил о хейте, с которым столкнулся от фанатов лондонского "Арсенала" в прошлом сезоне.

- Когда ты играл против Арсенала, это был для тебя один из самых тяжелых матчей в эмоциональном плане?

- Я никому не жаловался, ничего не рассказывал, но люди считают, что писать "Я хочу, чтобы ты умер", "Не попадайся мне на глаза", это нормально. Очень много таких вещей.

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Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион, как "Эмирейтс". Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Что я сделал? Был в их клубе и перешел в "Челси"? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают, – рассказал Михаил.

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В статье: Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик
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Комментарии (3)
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Brian Cohen (Дніпро)
14.08.2023 в 18:22
Мишко, та плюнь ти на них, козлоти вистачає навіть в Англії)
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0
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MaximSK (Киев)
14.08.2023 в 17:54
Если бы перешел в Арсенал, может адаптация в АПЛ прошла бы лучше и Зинченко был бы рядом, а тут дела так себе, его не рассматривают как игрока основы.
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0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.08.2023 в 17:15
Гарно граєш, тому і свистять від задоволення
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0
-1

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