Мудрик: Что я сделал болельщикам Арсенала? Они просто освистывают меня

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вспомнил о хейте, с которым столкнулся от фанатов лондонского "Арсенала" в прошлом сезоне.

- Когда ты играл против Арсенала, это был для тебя один из самых тяжелых матчей в эмоциональном плане?

- Я никому не жаловался, ничего не рассказывал, но люди считают, что писать "Я хочу, чтобы ты умер", "Не попадайся мне на глаза", это нормально. Очень много таких вещей.

Читайте также Поздняя замена. Мудрик сыграл 9 минут против Ливерпуля

Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион, как "Эмирейтс". Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Что я сделал? Был в их клубе и перешел в "Челси"? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают, – рассказал Михаил.