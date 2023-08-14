Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мудрик: Что я сделал болельщикам Арсенала? Они просто освистывают меня
Михаил не понимает хейт от болельщиков "канониров"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик вспомнил о хейте, с которым столкнулся от фанатов лондонского "Арсенала" в прошлом сезоне.
- Когда ты играл против Арсенала, это был для тебя один из самых тяжелых матчей в эмоциональном плане?
- Я никому не жаловался, ничего не рассказывал, но люди считают, что писать "Я хочу, чтобы ты умер", "Не попадайся мне на глаза", это нормально. Очень много таких вещей.
Ты вообще впервые приезжаешь на такой стадион, как "Эмирейтс". Там очень много болельщиков, несколько десятков тысяч, они тебя освистывают. Что я сделал? Был в их клубе и перешел в "Челси"? Что я сделал этим болельщикам? Просто освистывают, – рассказал Михаил.
Популярное сейчас
- Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны
- Сегодня утром силами ПВО был сбит российский вертолет
- "Нас не заставляют выпускать Трубина". Тренер Бенфики прокомментировал трансфер украинца
- Игрок с украинскими корнями стал капитаном клуба АПЛ
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО
- Красотка дня. Фантастическая жена основного защитника Динамо, которая недавно подарила игроку сына. ФОТО
Новости по теме
- 12:20 Зарубежные Мудрик получил 10-ку в Челси. Ею владели чемпион мира, победитель ЛЧ и экс-форвард Шахтера
- 19:06 Зарубежные Мудрик с Челси в ТОП-4, сложные вызовы для Зинченко. Большое превью нового сезона АПЛ
- 21:14 Украинские Легендарные футболисты, актеры, телеведущие и музыканты: известны полные составы матча Game4Ukraine