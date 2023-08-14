Кайседо успешно прошел медосмотр в Челси

Переход полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в лондонский "Челси" находится на финальной стадии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец сегодня утром успешно прошел основную часть своих медицинских тестов.

В ближайшее время хавбек подпишет с "пенсионерами" контракт до июня 2031 года, с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера составит 115 млн. фунтов.

В прошлой кампании АПЛ Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и оформил 1 ассист.