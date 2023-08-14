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Кайседо успешно прошел медосмотр в Челси
Дальше нужно подписать контракт с "пенсионерами"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Переход полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в лондонский "Челси" находится на финальной стадии.
Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец сегодня утром успешно прошел основную часть своих медицинских тестов.
В ближайшее время хавбек подпишет с "пенсионерами" контракт до июня 2031 года, с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера составит 115 млн. фунтов.
В прошлой кампании АПЛ Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и оформил 1 ассист.
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