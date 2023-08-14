  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кайседо успешно прошел медосмотр в Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кайседо успешно прошел медосмотр в Челси

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Дальше нужно подписать контракт с "пенсионерами"

Кайседо успешно прошел медосмотр в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Переход полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в лондонский "Челси" находится на финальной стадии.

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 21-летний эквадорец сегодня утром успешно прошел основную часть своих медицинских тестов.

В ближайшее время хавбек подпишет с "пенсионерами" контракт до июня 2031 года, с опцией продления еще на один год. Сумма трансфера составит 115 млн. фунтов.

В прошлой кампании АПЛ Кайседо провел 37 матчей, забил 1 гол и оформил 1 ассист.

По теме
yellow-arrow
Баварию не устраивает сумма, которую МЮ предлагает за Павара
yellow-arrow
Мудрик: Новая команда, новый тренер, другая вселенная. АПЛ – это вообще другой уровень футбола
yellow-arrow
Русин подписался на аккаунт Сандерленда в Instagram
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон) Брайтон Мойсес Кайседо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter Fabrizio Romano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде