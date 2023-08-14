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Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Юнайтед проводит первый матч в сезоне - смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
“Манчестер Юнайтед” проведет первый матч нового сезона против “Вулверхэмптона”, который сменил главного тренера за несколько дней до старта чемпионата. Команда Эрика тен Хага рассчитывает взять все три очка.
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Чемпионат Англии, первый тур
14 августа 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”
“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Вулверхэмптон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - ВулвергемптонСмотреть трансляцию
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