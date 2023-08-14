  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
(1 голосов)

Юнайтед проводит первый матч в сезоне - смотреть прямую трансляцию

Манчестер Юнайтед - Вулверхэмптон: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

“Манчестер Юнайтед” проведет первый матч нового сезона против “Вулверхэмптона”, который сменил главного тренера за несколько дней до старта чемпионата. Команда Эрика тен Хага рассчитывает взять все три очка.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Англии, первый тур

14 августа 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”

“Манчестер Юнайтед” 22:00 “Вулверхэмптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Следом за Кайседо. Челси перехватил еще одного опорника из АПЛ у Ливерпуля
yellow-arrow
Челси не стало подписывать Неймара, чтобы защитить место Мудрика в составе
yellow-arrow
Мудрик - о критике Невилла: Такие люди не очень ценятся, когда они каждый день переобуваются
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции Вулверхэмптон АПЛ Манчестер Юнайтед Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде