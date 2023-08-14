Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Следом за Кайседо. Челси перехватил еще одного опорника из АПЛ у Ливерпуля
Второй за день хавбек выбрал "пенсионеров", а не "мерсисайдцев"
Фото: Het Nieuwsblad
Полузащитник "Саутгемптона" Ромео Лавия решил перейти в "Челси". Об этом сообщает британское издание The Athletic.
Отмечается, что отношения между двумя клубами хорошие, поэтому никаких вопросов по трансферу не предусматривается. Ожидается, что "пенсионеры" заплатят за 19-летнего опорника 50 млн. фунтов.
К игроку также активно проявлял интерес "Ливерпуль", однако бельгиец сделал выбор в пользу "синих".
"Мерсисайдцы" были готовы заплатить за трансфер Ромео 46 млн фунтов, однако руководство "святых" отклонило это предложение.
Примечательно, что ранее сегодня полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо также согласился перейти в "Челси". Игрока "чаек" также хотел подписать "Ливерпуль", испытывающий нехватку кадров в центральной линии поля.
Популярное сейчас
- Без тени сомнения. Почему Чигринский не лишний в Шахтере
- Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси
- Хавбек Днепра-1 получил серьезную травму и выбыл до весны
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО
- Влада Зинченко похвасталась идеальной фигурой через неделю после рождения ребенка. ФОТО
- Джорджина Родригес показала, сколько жмет ногами в тренажерном зале. ВИДЕО