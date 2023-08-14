40-миллионный новичок Арсенала травмировал колено и выбыл на несколько месяцев

Опасения по поводу серьезности травмы новоиспеченного защитника лондонского "Арсенала" Юрриена Тимбер оправдались.

Нидерландские СМИ сообщают, что первоначальное обследование показало у 22-летнего игрока повреждение передней крестообразной связки. Таким образом, Тимбер точно не поможет "канонирам" в ближайшие несколько месяцев. Источники в окружении игрока также подтверждают эту информацию.

Далее защитника ждут дополнительные обследования и длительное восстановление.

Напомним, "Арсенал" купил футболиста у "Аякса" за 40+5 млн евро. Юрриен помог команде Микеля Артеты обыграть "Ман Сити" в матче за Суперкубок Англии, а уже в поединке первого тура АПЛ против "Ноттингем Форест" получил травму.