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40-миллионный новичок Арсенала травмировал колено и выбыл на несколько месяцев

Англия
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Серьезная потеря для Артеты

40-миллионный новичок Арсенала травмировал колено и выбыл на несколько месяцев

Фото з відкритих джерел

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Опасения по поводу серьезности травмы новоиспеченного защитника лондонского "Арсенала" Юрриена Тимбер оправдались.

Нидерландские СМИ сообщают, что первоначальное обследование показало у 22-летнего игрока повреждение передней крестообразной связки. Таким образом, Тимбер точно не поможет "канонирам" в ближайшие несколько месяцев. Источники в окружении игрока также подтверждают эту информацию.

Далее защитника ждут дополнительные обследования и длительное восстановление.

Напомним, "Арсенал" купил футболиста у "Аякса" за 40+5 млн евро. Юрриен помог команде Микеля Артеты обыграть "Ман Сити" в матче за Суперкубок Англии, а уже в поединке первого тура АПЛ против "Ноттингем Форест" получил травму.

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В статье: Арсенал (Лондон) Юрриен Тимбер
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Источник:
Telegraaf

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