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Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг: Мы можем играть лучше. Но мы очень довольны победой

Англия
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Тренер дал послематчевый комментарий

Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг: Мы можем играть лучше. Но мы очень довольны победой

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" обыграл в родных стенах "Вулверхэмптон" 1:0.

Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг так прокомментировал игру и дебютные матчи его игроков:

"Противостояние было динамичным. Нам нужно было бороться за очки."

"У АПЛ нет легкой игры, и точно не с "Вулвз". Они – жесткая команда, и мы действительно хорошо выступили. Мы должны бороться в каждом матче."

"Надеюсь, что в следующей игре мы будем лучше контролировать мяч."

Об Андре Онане:" Он сделал очень хорошие сейвы, был очень спокойным, очень удачный дебют."

"После того, как соперник коснулся мяча в штрафной, он бросился на него, эта ситуация была по усмотрению судей, и к счастью для нас не было пенальти.

Вы можете обсуждать эту ситуацию, но я считаю, что пенальти не было."

О Мейсоне Маунте: "Хорошая игра. Он сделал то, что мы от него ожидали. У него был очень хороший уровень игры".

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В статье: Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
www.bbc.com

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