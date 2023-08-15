Главный тренер МЮ Эрик Тен Хаг: Мы можем играть лучше. Но мы очень довольны победой

"Манчестер Юнайтед" обыграл в родных стенах "Вулверхэмптон" 1:0.

Главный тренер "МЮ" Эрик Тен Хаг так прокомментировал игру и дебютные матчи его игроков:

"Противостояние было динамичным. Нам нужно было бороться за очки." "У АПЛ нет легкой игры, и точно не с "Вулвз". Они – жесткая команда, и мы действительно хорошо выступили. Мы должны бороться в каждом матче." "Надеюсь, что в следующей игре мы будем лучше контролировать мяч."

Об Андре Онане:" Он сделал очень хорошие сейвы, был очень спокойным, очень удачный дебют." "После того, как соперник коснулся мяча в штрафной, он бросился на него, эта ситуация была по усмотрению судей, и к счастью для нас не было пенальти. Вы можете обсуждать эту ситуацию, но я считаю, что пенальти не было."