Вулверхэмптон чуть не повторил рекорд ударов по воротам МЮ на Олд Траффорд

В первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил с минимальным счетом "Вулверхэмптон" 1:0 (Варан 76 мин.).

Команда Гарри О'Нила пробила по воротам "МЮ" - 23 раза.

Из них: 6 ударов – в створ ворот, 7 ударов – мимо ворот, и еще 10 – было заблокировано (По данным Sofascore).

За время сбора подобной статистики в АПЛ (с сезона 2003/2004), только "Челси" удавалось бить больше по воротам хозяев.

Это было в 2005 году, "Челси" тогда нанес 25 ударов в сторону ворот МЮ, но также проиграл 1:0 в том матче.