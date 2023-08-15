  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон чуть не повторил рекорд ударов по воротам МЮ на Олд Траффорд
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон чуть не повторил рекорд ударов по воротам МЮ на Олд Траффорд

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Непростой матч для хозяев

Вулверхэмптон чуть не повторил рекорд ударов по воротам МЮ на Олд Траффорд

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил с минимальным счетом "Вулверхэмптон" 1:0 (Варан 76 мин.).

Команда Гарри О'Нила пробила по воротам "МЮ" - 23 раза.

Из них: 6 ударов – в створ ворот, 7 ударов – мимо ворот, и еще 10 – было заблокировано (По данным Sofascore).

За время сбора подобной статистики в АПЛ (с сезона 2003/2004), только "Челси" удавалось бить больше по воротам хозяев.

Это было в 2005 году, "Челси" тогда нанес 25 ударов в сторону ворот МЮ, но также проиграл 1:0 в том матче.

По теме
yellow-arrow
Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
yellow-arrow
АПЛ готовится изменить финансовые правила, чтобы повлиять на трансферы Челси
yellow-arrow
Боули потратил на трансферы Челси больше миллиарда долларов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
www.sofascore.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде