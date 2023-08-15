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Вулверхэмптон чуть не повторил рекорд ударов по воротам МЮ на Олд Траффорд
Непростой матч для хозяев
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил с минимальным счетом "Вулверхэмптон" 1:0 (Варан 76 мин.).
Команда Гарри О'Нила пробила по воротам "МЮ" - 23 раза.
Из них: 6 ударов – в створ ворот, 7 ударов – мимо ворот, и еще 10 – было заблокировано (По данным Sofascore).
За время сбора подобной статистики в АПЛ (с сезона 2003/2004), только "Челси" удавалось бить больше по воротам хозяев.
Это было в 2005 году, "Челси" тогда нанес 25 ударов в сторону ворот МЮ, но также проиграл 1:0 в том матче.
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