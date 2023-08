Боули потратил на трансферы Челси больше миллиарда долларов

При новом владельце лондонцев Тодде Боули расходы "Челси" на трансферы превысили миллиард долларов.

Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в начале июня 2022 года.

Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем "синие" совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили более 1 млрд. долларов.

В пятерку самых дорогих приобретений входят Мойсес Кайседо (146,1 млн долларов), Энцо Фернандес (132,5 млн), Уэсли Фофана (88 млн), Михаил Мудрик (76,6 млн) и Марк Кукурелья (71,5 млн) .

В прошлом сезоне лондонцы финишировали на 12-м месте в АПЛ.

Chelsea signing Moisés Caicedo means they’ve now spent over $1B in three transfer windows under Todd Boehly ???? pic.twitter.com/HFMDJ2CRve