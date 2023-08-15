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Боули потратил на трансферы Челси больше миллиарда долларов

Англия
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Перестройка команды продолжается

Боули потратил на трансферы Челси больше миллиарда долларов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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При новом владельце лондонцев Тодде Боули расходы "Челси" на трансферы превысили миллиард долларов.

Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в начале июня 2022 года.

Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем "синие" совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили более 1 млрд. долларов.

В пятерку самых дорогих приобретений входят Мойсес Кайседо (146,1 млн долларов), Энцо Фернандес (132,5 млн), Уэсли Фофана (88 млн), Михаил Мудрик (76,6 млн) и Марк Кукурелья (71,5 млн) .

В прошлом сезоне лондонцы финишировали на 12-м месте в АПЛ.

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В статье: Челси (Лондон)
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