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Боули потратил на трансферы Челси больше миллиарда долларов
Перестройка команды продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
При новом владельце лондонцев Тодде Боули расходы "Челси" на трансферы превысили миллиард долларов.
Американский бизнесмен стал совладельцем и руководителем лондонского клуба в начале июня 2022 года.
Согласно подсчетам Bleacher Report, при нем "синие" совершили 23 входящих трансфера (с учетом аренд) и суммарно заплатили более 1 млрд. долларов.
В пятерку самых дорогих приобретений входят Мойсес Кайседо (146,1 млн долларов), Энцо Фернандес (132,5 млн), Уэсли Фофана (88 млн), Михаил Мудрик (76,6 млн) и Марк Кукурелья (71,5 млн) .
В прошлом сезоне лондонцы финишировали на 12-м месте в АПЛ.
Chelsea signing Moisés Caicedo means they’ve now spent over $1B in three transfer windows under Todd Boehly ???? pic.twitter.com/HFMDJ2CRve— B/R Football (@brfootball) August 14, 2023
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