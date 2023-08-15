АПЛ готовится изменить финансовые правила, чтобы повлиять на трансферы Челси

Мойсес Кайседо, за которого "Челси" заплатил рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов, стал 22-игроком клуба, подписавшим контракт на срок более пяти лет.

Такие длительные контракты могут помочь Челси избежать нарушения финансовых правил АПЛ.

Согласно этим правилам, стоимость трансферов распределяется равномерно по всему сроку контракта.

Ранее УЕФА изменил свои правила: теперь при контроле соблюдения финансового фейр-плей контракты сроком более пяти лет амортизируются как пятилетние.

В АПЛ пока такого ограничения нет.

Таким образом, 115 млн. фунтов, которые "Челси" заплатит за Кайседо, в АПЛ распределят на 8 лет его контракта.

По данным Daily Mail, несколько клубов АПЛ недовольны тем, что "Челси" удается обходить финансовые правила за счет длительных контрактов.