  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. АПЛ готовится изменить финансовые правила, чтобы повлиять на трансферы Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

АПЛ готовится изменить финансовые правила, чтобы повлиять на трансферы Челси

Англия
(1 голосов)

Решение которое назревает

АПЛ готовится изменить финансовые правила, чтобы повлиять на трансферы Челси

фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мойсес Кайседо, за которого "Челси" заплатил рекордные для АПЛ 115 миллионов фунтов, стал 22-игроком клуба, подписавшим контракт на срок более пяти лет.

Такие длительные контракты могут помочь Челси избежать нарушения финансовых правил АПЛ.

Согласно этим правилам, стоимость трансферов распределяется равномерно по всему сроку контракта.

Ранее УЕФА изменил свои правила: теперь при контроле соблюдения финансового фейр-плей контракты сроком более пяти лет амортизируются как пятилетние.

В АПЛ пока такого ограничения нет.

Таким образом, 115 млн. фунтов, которые "Челси" заплатит за Кайседо, в АПЛ распределят на 8 лет его контракта.

По данным Daily Mail, несколько клубов АПЛ недовольны тем, что "Челси" удается обходить финансовые правила за счет длительных контрактов.

"Этот вопрос еще не обсуждался официально, но мы изучим этот вопрос. Приведение наших правил в соответствие с правилами УЕФА имело бы смысл для всех сторон." - сказал источник в АПЛ.

По теме
yellow-arrow
Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
yellow-arrow
Боули потратил на трансферы Челси больше миллиарда долларов
yellow-arrow
Страдания красных дьяволов. Манчестер Юнайтед – Вулверхэмптон 1:0. Обзор матча и видео гола
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dailymail.co.uk

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде