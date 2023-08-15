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Манчестер Сити продлил контракт с молодым талантом

Англия
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Подписан пятилетний контракт

Манчестер Сити продлил контракт с молодым талантом

Твіттер Фабріціо Романо

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня стало известно, что "Манчестер Сити" заключил новое соглашение с молодым талантом клуба Рико Льюисом.

18-летний англичанин подписал пятилетний контракт с чемпионами.

В первом туре АПЛ против "Бернли" (3:0 – победа "Сити") Рико появился в стартовом составе "горожан" и провел на поле 79 мин.

В прошлом сезоне Льюис отыграл за "Сити" 19 матчей.

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В статье: Манчестер Сити
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