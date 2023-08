Манчестер Сити продлил контракт с молодым талантом

Сегодня стало известно, что "Манчестер Сити" заключил новое соглашение с молодым талантом клуба Рико Льюисом.

18-летний англичанин подписал пятилетний контракт с чемпионами.

В первом туре АПЛ против "Бернли" (3:0 – победа "Сити") Рико появился в стартовом составе "горожан" и провел на поле 79 мин.

В прошлом сезоне Льюис отыграл за "Сити" 19 матчей.

Rico Lewis signs a new five-year contract with City, keeping him at the Etihad Stadium until 2028! ✍️ pic.twitter.com/SPBTS783SG