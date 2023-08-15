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Манчестер Сити продлил контракт с молодым талантом
Подписан пятилетний контракт
Твіттер Фабріціо Романо
Сегодня стало известно, что "Манчестер Сити" заключил новое соглашение с молодым талантом клуба Рико Льюисом.
18-летний англичанин подписал пятилетний контракт с чемпионами.
В первом туре АПЛ против "Бернли" (3:0 – победа "Сити") Рико появился в стартовом составе "горожан" и провел на поле 79 мин.
В прошлом сезоне Льюис отыграл за "Сити" 19 матчей.
Rico Lewis signs a new five-year contract with City, keeping him at the Etihad Stadium until 2028! ✍️ pic.twitter.com/SPBTS783SG— Manchester City (@ManCity) August 15, 2023
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