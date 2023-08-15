В судейском корпусе АПЛ признали ошибочным решение не назначать пенальти в ворота МЮ

На 97-й минуте матча 1-го тура АПЛ, завершившегося победой "МЮ" против "Вулверхемптона" со счетом 1:0, произошел эпизод с неназначенным пенальти в ворота манкунианцев.

Вратарь "МЮ" Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего Калайджеча.

ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти.

Тренер "волков" Гарри О'Нил после матча отметил:

"Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса АПЛ) подошел ко мне и признал, что это очевидная ошибка."

"Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти и то, что ВАР не изменил ситуацию."

"Наверное, от этого я чувствую себя немного хуже – теперь я знаю, что я прав. Мне хуже потому, что мы едем с пустыми руками."

Кроме того, с О'Нилом также связался глава судейского корпуса Англии Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку.