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В судейском корпусе АПЛ признали ошибочным решение не назначать пенальти в ворота МЮ
Онана нарушал правила
football365
На 97-й минуте матча 1-го тура АПЛ, завершившегося победой "МЮ" против "Вулверхемптона" со счетом 1:0, произошел эпизод с неназначенным пенальти в ворота манкунианцев.
Вратарь "МЮ" Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего Калайджеча.
ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти.
Тренер "волков" Гарри О'Нил после матча отметил:
"Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса АПЛ) подошел ко мне и признал, что это очевидная ошибка."
"Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти и то, что ВАР не изменил ситуацию."
"Наверное, от этого я чувствую себя немного хуже – теперь я знаю, что я прав. Мне хуже потому, что мы едем с пустыми руками."
Кроме того, с О'Нилом также связался глава судейского корпуса Англии Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку.
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