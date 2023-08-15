  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. В судейском корпусе АПЛ признали ошибочным решение не назначать пенальти в ворота МЮ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В судейском корпусе АПЛ признали ошибочным решение не назначать пенальти в ворота МЮ

Англия
(1 голосов)

Онана нарушал правила

В судейском корпусе АПЛ признали ошибочным решение не назначать пенальти в ворота МЮ

football365

UA-Футбол
Новина українською

На 97-й минуте матча 1-го тура АПЛ, завершившегося победой "МЮ" против "Вулверхемптона" со счетом 1:0, произошел эпизод с неназначенным пенальти в ворота манкунианцев.

Вратарь "МЮ" Онана неуверенно сыграл на выходе в своей штрафной, врезавшись в нападающего Калайджеча.

ВАР проверил эпизод, но арбитр Саймон Хупер не назначил пенальти.

Тренер "волков" Гарри О'Нил после матча отметил:

"Джонатан Мосс (один из руководителей судейского корпуса АПЛ) подошел ко мне и признал, что это очевидная ошибка."

"Он не мог поверить, что судья в поле не поставил пенальти и то, что ВАР не изменил ситуацию."

"Наверное, от этого я чувствую себя немного хуже – теперь я знаю, что я прав. Мне хуже потому, что мы едем с пустыми руками."

Кроме того, с О'Нилом также связался глава судейского корпуса Англии Говард Уэбб, чтобы извиниться за ошибку.

По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити продлил контракт с молодым талантом
yellow-arrow
Мудрику не хватило времени, Ливерпулю опорника, а Баварии – тренера. Обзор главных матчей уик-энда
yellow-arrow
АПЛ готовится изменить финансовые правила, чтобы повлиять на трансферы Челси
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
bbc.com

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде