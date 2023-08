Официально: Арсенал арендовал вратаря Брентфорда с опцией выкупа

"Арсенал" объявил о трансфере вратаря "Брентфорда" Давида Райи. "Гуннеры" арендуют голкипера за 3 миллиона фунтов с опцией выкупа по окончанию сезона.

В прошлом сезоне в воротах "Арсенала" стоял Аарон Рамсдейл. Его вклад во второе место в АПЛ огромен и пока неясно, как нового голкипера собираются использовать в этом сезоне.

Ранее отмечалось, что в сделке будет фигурировать опция выкупа за 27 миллионов фунтов. За примерно те же деньги "Арсенал" два сезона назад подписал Рамсдейла.

Райа провел прошлый сезон в качестве основного голкипера "Брентфорда". Он сыграл 39 матчей, из которых 12 отстоял "на сухо".

