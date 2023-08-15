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Ещё один вингер: Челси подписывает игрока Кристал Пэлас

Англия
(1 голосов)

Черговий вінгер

Ещё один вингер: Челси подписывает игрока Кристал Пэлас

Фото: twitter.com/CPFC

Новина українською

"Челси" активировал опцию выкупа в контракте нападающего "Кристал Пэлас" Мишеля Олисе. "Синие" заплатят 35 миллионов фунтов за 21-летнего вингера.

На даный момент Олисе восстанавливается после травмы и пропустил уже 50 дней.

В прошлом сезоне Олисе провел за "Пэлас" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина – 38 миллионов евро.

Олисе станет уже 8-м летним трансфером для "синих", если не считать возврат из аренды Леви Коллвила.

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В статье: Челси (Лондон)
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Комментарии (2)
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scorpius (Ck)
15.08.2023 в 18:13
Они там в Челси ипанулись совсем? Если Мудрик в этом сезоне не заиграет, то надо валить подальше от этих денежных неадекватов!
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Artemanat (Кривой Рог)
15.08.2023 в 17:30
Треба Мудрику тікати до Брайтона в оренду
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