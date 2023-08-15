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Ещё один вингер: Челси подписывает игрока Кристал Пэлас
Черговий вінгер
Фото: twitter.com/CPFC
"Челси" активировал опцию выкупа в контракте нападающего "Кристал Пэлас" Мишеля Олисе. "Синие" заплатят 35 миллионов фунтов за 21-летнего вингера.
На даный момент Олисе восстанавливается после травмы и пропустил уже 50 дней.
В прошлом сезоне Олисе провел за "Пэлас" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина – 38 миллионов евро.
Олисе станет уже 8-м летним трансфером для "синих", если не считать возврат из аренды Леви Коллвила.
???? Chelsea believed to have activated release clause in Michael Olise contract & expect to complete signing in due course. If deal finalised it would guarantee Crystal Palace £35m. 21yo recovering from injury @TheAthleticFC after @FabriceHawkins #CFC #CPFC https://t.co/ImsKrsvLvZ— David Ornstein (@David_Ornstein) August 15, 2023
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