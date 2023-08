Ещё один вингер: Челси подписывает игрока Кристал Пэлас

"Челси" активировал опцию выкупа в контракте нападающего "Кристал Пэлас" Мишеля Олисе. "Синие" заплатят 35 миллионов фунтов за 21-летнего вингера.

На даный момент Олисе восстанавливается после травмы и пропустил уже 50 дней.

В прошлом сезоне Олисе провел за "Пэлас" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина – 38 миллионов евро.

Олисе станет уже 8-м летним трансфером для "синих", если не считать возврат из аренды Леви Коллвила.

