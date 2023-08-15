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Де Брюйне может выбыть до конца года из-за травмы, полученной в матче с Бернли. Сити раздумывает над заменой
Серьезная потеря для "горожан"
Фото: Getty Images
Кевину Де Брюйне, возможно, понадобиться операция на подколенном сухожилии из-за травмы, полученной в первом туре АПЛ с "Бернли" (3:0). В таком случае, бельгиец будет недоступен до конца года.
О том, что клубу необходимо принять решение об операции Пеп Гвардиола подтвердил на пресс-конференции. Он также заявил, что обсудит со спортивным директором Чики Бегиристайном возможность подписания замены для Кевина.
PEP ???? [On De Bruyne] It’s a serious injury, we have to decide on surgery but he will be out for a few months. pic.twitter.com/aH7PFzqGXq— Manchester City (@ManCity) August 15, 2023
Окончательное решение по лечению ещё не принято, но операция на даный момент считается лучшим решением. В таком случае, бельгиец сможет играть в начале 2024-го.
Напомним, что Кевин был заменен на всего 22-ой минуте встречи с "Бернли" (3:0). До этого бельшиец отыграл 27 минут против "Арсенала" в Суперкубке Англии и отдал голевую передачу.
Breaking: Kevin De Bruyne may have to undergo surgery on the hamstring injury sustained vs Burnley, ruling him out for the remainder of 2023 and recovering by early 2024. While a final decision has not yet been made, it is seen as the best solution.— City Xtra (@City_Xtra) August 15, 2023
[@PJCalcoen/@nieuwsbladsport]
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