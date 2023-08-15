Де Брюйне может выбыть до конца года из-за травмы, полученной в матче с Бернли. Сити раздумывает над заменой

Кевину Де Брюйне, возможно, понадобиться операция на подколенном сухожилии из-за травмы, полученной в первом туре АПЛ с "Бернли" (3:0). В таком случае, бельгиец будет недоступен до конца года.

О том, что клубу необходимо принять решение об операции Пеп Гвардиола подтвердил на пресс-конференции. Он также заявил, что обсудит со спортивным директором Чики Бегиристайном возможность подписания замены для Кевина.

PEP ???? [On De Bruyne] It’s a serious injury, we have to decide on surgery but he will be out for a few months. pic.twitter.com/aH7PFzqGXq — Manchester City (@ManCity) August 15, 2023

Окончательное решение по лечению ещё не принято, но операция на даный момент считается лучшим решением. В таком случае, бельгиец сможет играть в начале 2024-го.

Напомним, что Кевин был заменен на всего 22-ой минуте встречи с "Бернли" (3:0). До этого бельшиец отыграл 27 минут против "Арсенала" в Суперкубке Англии и отдал голевую передачу.