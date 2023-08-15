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Официально: Интер арендовал защитника Монцы

Англия
(1 голосов)

Итальянец оценивается в 15 миллионов евро

Официально: Интер арендовал защитника Монцы

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" объявил об аренде полузащитника "Монцы" Карлоса Аугусто. В соглашении прописана опция выкупа фуллбека за 13 миллионов евро.

При этом, при достижении определенных условий, опция выкупа станет обязательством. Трансферная стоимость итальянца – 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Аугусто провел за "Интер" 37 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Интер (Милан) Монца
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