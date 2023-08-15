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Официально: Интер арендовал защитника Монцы
Итальянец оценивается в 15 миллионов евро
Фото: https://twitter.com/Inter
"Интер" объявил об аренде полузащитника "Монцы" Карлоса Аугусто. В соглашении прописана опция выкупа фуллбека за 13 миллионов евро.
При этом, при достижении определенных условий, опция выкупа станет обязательством. Трансферная стоимость итальянца – 15 миллионов евро.
В прошлом сезоне Аугусто провел за "Интер" 37 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.
Bem-vindo ???????? #ForzaInter #WelcomeCarlos— Inter (@Inter) August 15, 2023
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