Официально: Интер арендовал защитника Монцы

"Интер" объявил об аренде полузащитника "Монцы" Карлоса Аугусто. В соглашении прописана опция выкупа фуллбека за 13 миллионов евро.

При этом, при достижении определенных условий, опция выкупа станет обязательством. Трансферная стоимость итальянца – 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне Аугусто провел за "Интер" 37 матчей, забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.