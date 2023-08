20 лет назад Роналду дебютировал за Манчестер Юнайтед

16 августа 2003 года 18-летний Криштиану Роналду сыграл свой первый матч в английской Премьер-лиге.

Португалец появился на поле на 61-й минуте матча с “Болтоном”, заменив Ники Батта. “Юнайтед” выигрывал 1:0, после выхода Роналду забил еще три гола.

On this day in 2003, an 18-year-old teenager named @Cristiano Ronaldo made his #PL debut for @ManUtd.



You may have heard of him. pic.twitter.com/y41NP6pTxy