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20 лет назад Роналду дебютировал за Манчестер Юнайтед
Португальцу было 18, когда он сыграл свой первый матч в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
16 августа 2003 года 18-летний Криштиану Роналду сыграл свой первый матч в английской Премьер-лиге.
Португалец появился на поле на 61-й минуте матча с “Болтоном”, заменив Ники Батта. “Юнайтед” выигрывал 1:0, после выхода Роналду забил еще три гола.
On this day in 2003, an 18-year-old teenager named @Cristiano Ronaldo made his #PL debut for @ManUtd.— Premier League USA (@PLinUSA) August 12, 2020
You may have heard of him. pic.twitter.com/y41NP6pTxy
Роналду дебютировал за “Манчестер Юнайтед” спустя четыре дня после своего перехода их португальского “Спортинга” за 12.2 млн фунтов.
CR7 проведет на “Олд Траффорд” шесть сезонов до перехода в “Реал” в 2008 году. В 2021 году Роналду вновь вернется в “Манчестер Юнайтед” и проведет в гранде АПЛ еще полтора сезона.
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