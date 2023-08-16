  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. 20 лет назад Роналду дебютировал за Манчестер Юнайтед
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

20 лет назад Роналду дебютировал за Манчестер Юнайтед

Англия
(1 голосов)

Португальцу было 18, когда он сыграл свой первый матч в АПЛ

20 лет назад Роналду дебютировал за Манчестер Юнайтед

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

16 августа 2003 года 18-летний Криштиану Роналду сыграл свой первый матч в английской Премьер-лиге.

Португалец появился на поле на 61-й минуте матча с “Болтоном”, заменив Ники Батта. “Юнайтед” выигрывал 1:0, после выхода Роналду забил еще три гола.

Роналду дебютировал за “Манчестер Юнайтед” спустя четыре дня после своего перехода их португальского “Спортинга” за 12.2 млн фунтов.

CR7 проведет на “Олд Траффорд” шесть сезонов до перехода в “Реал” в 2008 году. В 2021 году Роналду вновь вернется в “Манчестер Юнайтед” и проведет в гранде АПЛ еще полтора сезона.

По теме
yellow-arrow
Саудовская Аравия сыграет два матча на стадионе Ньюкасла
yellow-arrow
18-летний форвард Сантоса перейдет в Челси: стала известна сумма трансфера
yellow-arrow
СМИ: Манчестер Сити принял предложение Аль-Насра на счет Ляпорта
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Криштиану Роналду АПЛ Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде