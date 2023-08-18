Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Центральный поединок тура
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл" во 2-м туре чемпионата Англии. Команда Пепа Гвардиолы сыграет на "Этихад Стэдиум" против амбициозного коллектива Эдди Хау. Этот матч может затмить даже поединок между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", который стоит слотом ранее.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 19 августа.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Рух на вершине, Шахтер и Александрия подтягивается, Ворскла на дне. Результаты, расписание и таблица УПЛ
- Динамо предлагали двух центрбеков, но Луческу забраковал потенциальных новичков
- Турция начала строить второй корвет для Украины
- Клопп высказался о недовольстве Салаха заменой в матче с Челси
- Красотка дня. Эффектная жена аргентинской звезды Днепра-1. ФОТО
- Одноклубник Мудрика в Челси разбил свой роскошный Роллс-Ройс за 450 тысяч долларов. ФОТО