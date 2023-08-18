Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл" во 2-м туре чемпионата Англии. Команда Пепа Гвардиолы сыграет на "Этихад Стэдиум" против амбициозного коллектива Эдди Хау. Этот матч может затмить даже поединок между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", который стоит слотом ранее.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 19 августа.

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