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Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Центральный поединок тура

Манчестер Сити – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" принимает "Ньюкасл" во 2-м туре чемпионата Англии. Команда Пепа Гвардиолы сыграет на "Этихад Стэдиум" против амбициозного коллектива Эдди Хау. Этот матч может затмить даже поединок между "Тоттенхэмом" и "Манчестер Юнайтед", который стоит слотом ранее.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в субботу, 19 августа.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале Setanta Sports на платформе MEGOGO.

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Трансляция матча "Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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