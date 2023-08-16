  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал подтвердил повреждение крестов у Тимбера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал подтвердил повреждение крестов у Тимбера

Англия
(1 голосов)

Точных сроков восстановления нет

Арсенал подтвердил повреждение крестов у Тимбера

Фото: «Арсенал»

Новина українською

"Арсенал" подтвердил, что у Юрриена Тимбера повреждение крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни он перенесет операцию.

Тимбер сыграл 49 минут в первом туре АПЛ с "Ноттингемом". Это был первый официальный матч Юрриена за "канониров". "Арсенал" заплатил за переход игрока этим летом 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Юрриен сыграл за "Аякс" в 47 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

По теме
yellow-arrow
Ни в ПСЖ, ни в Барсу: Бернарду Силва все же продлит контракт с Сити
yellow-arrow
Саудовская Аравия сыграет два матча на стадионе Ньюкасла
yellow-arrow
20 лет назад Роналду дебютировал за Манчестер Юнайтед
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал Юрриен Тимбер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
arsenal.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде