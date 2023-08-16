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Арсенал подтвердил повреждение крестов у Тимбера
Точных сроков восстановления нет
Фото: «Арсенал»
"Арсенал" подтвердил, что у Юрриена Тимбера повреждение крестообразной связки правого колена. В ближайшие дни он перенесет операцию.
Тимбер сыграл 49 минут в первом туре АПЛ с "Ноттингемом". Это был первый официальный матч Юрриена за "канониров". "Арсенал" заплатил за переход игрока этим летом 40 миллионов евро.
В прошлом сезоне Юрриен сыграл за "Аякс" в 47 матчах, забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.
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Источник:arsenal.com
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