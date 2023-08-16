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Манчестер Юнайтед выпустил заявление по ситуации с Гринвудом
Фанатам осталось чуть-чуть подождать
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед объявил, что в скором времени примет решение по ситуации с Мейсоном Гринвудом. С нападающего сняли обвинения в изнасиловании полгода назад.
Недавно стало известно что у Гринвуда и его девушки родился ребенок. Напомним, что именно она обвинила Мейсона в изнасиловании, а также физическом насилии.
"После снятия всех обвинений с Мэйсона Гринвуда в феврале 2023 года "Манчестер Юнайтед" провел тщательное расследование направленных против него заявлений.
В основе этого лежали обстоятельные доказательства и контекст, не являющиеся достоянием общественности, и мы выслушали многих людей, непосредственно причастных к этому делу или знакомых с ним.
На протяжении всего этого процесса благополучие и точка зрения предполагаемой жертвы занимали центральное место в расследованиях клуба, и мы уважаем ее право на пожизненную анонимность.
У нас также есть обязанности перед Мэйсоном – как перед сотрудником, как перед молодым человеком, который работает в клубе с семилетнего возраста, и как перед новым отцом, у которого есть партнер.
Этап установления фактов в нашем расследовании завершен, и мы находимся на завершающей стадии принятия решения о будущем Мэйсона.
Вопреки предположениям СМИ, это решение еще не принято и в настоящее время является предметом интенсивного внутреннего обсуждения. Ответственность в конечном счете лежит на главном исполнительном директоре (Ричарде Арнольде).
После принятия решения оно будет доведено до сведения держателей долей в клубе и разъяснено.
Это было трудное дело для всех, кто связан с «Манчестер Юнайтед», и мы понимаем, какие резкие основанные на частичных доказательствах мнения оно вызвало, став достоянием общественности.
Просим вас проявить терпение на заключительных этапах тщательно продуманного процесса", – сказано в заявлении клуба.
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