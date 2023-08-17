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Мишель Олисе продлил контракт с Кристал Пэлас. Он почти перешел в Челси

Англия
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Тренер убедил руководство в том, что продавать игрока не стоит

Мишель Олисе продлил контракт с Кристал Пэлас. Он почти перешел в Челси

Фото: cpfc.co.uk

Новина українською

"Кристал Пэлас" объявил о продлении контракта с 21-летним Мишелем Олисе. Продолжительность обновленной сделки неизвестна.

Олисе интересовался "Челси". "Синие" активировали пункт об отступных в контракте француза, а игрок был готов на переход, но, похоже, Мишель передумал уходить.

Отмечается, что по новому контракту с "Пэлас" Олисе будет получать 100 тысяч фунтов в неделю. Главный тренер Рой Ходжсон убедил руководство клуба не продавать игрока этим летом.

В прошлом сезоне Олисе провел за "Пэлас" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина – 38 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон)
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Источник:
cpfc.co.uk

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