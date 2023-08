Мишель Олисе продлил контракт с Кристал Пэлас. Он почти перешел в Челси

"Кристал Пэлас" объявил о продлении контракта с 21-летним Мишелем Олисе. Продолжительность обновленной сделки неизвестна.

Олисе интересовался "Челси". "Синие" активировали пункт об отступных в контракте француза, а игрок был готов на переход, но, похоже, Мишель передумал уходить.

Отмечается, что по новому контракту с "Пэлас" Олисе будет получать 100 тысяч фунтов в неделю. Главный тренер Рой Ходжсон убедил руководство клуба не продавать игрока этим летом.

В прошлом сезоне Олисе провел за "Пэлас" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина – 38 миллионов евро.

Am told Olise on new £100k a week deal for four years.



Hodgson has made arguments to not sell either he or Eze this summer.