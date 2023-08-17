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Мишель Олисе продлил контракт с Кристал Пэлас. Он почти перешел в Челси
Тренер убедил руководство в том, что продавать игрока не стоит
Фото: cpfc.co.uk
"Кристал Пэлас" объявил о продлении контракта с 21-летним Мишелем Олисе. Продолжительность обновленной сделки неизвестна.
Олисе интересовался "Челси". "Синие" активировали пункт об отступных в контракте француза, а игрок был готов на переход, но, похоже, Мишель передумал уходить.
Отмечается, что по новому контракту с "Пэлас" Олисе будет получать 100 тысяч фунтов в неделю. Главный тренер Рой Ходжсон убедил руководство клуба не продавать игрока этим летом.
В прошлом сезоне Олисе провел за "Пэлас" 40 матчей, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. Трансферная стоимость англичанина – 38 миллионов евро.
Am told Olise on new £100k a week deal for four years.— Miguel Delaney (@MiguelDelaney) August 17, 2023
Hodgson has made arguments to not sell either he or Eze this summer.
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