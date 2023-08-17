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Гвардиола обрушился с критикой на УЕФА и ФИФА: Они заставляют ехать в Азию, США. Игроки должны сказать, что они не будут играть

Англия
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Пеп явно зол из-за травмы де Брюйне

Гвардиола обрушился с критикой на УЕФА и ФИФА: Они заставляют ехать в Азию, США. Игроки должны сказать, что они не будут играть

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола не сдержал эмоций, комментируя повреждение Кевина де Брюйне. Он считает, что у игроком должно быть больше времени на отдых и подготовку.

"Это отстой. Он (де Брюйне) очень важный игрок для нас, я думаю, ему понадобится операция, мы потеряем его на несколько месяцев. Он очень особенный игрок, с очень ярким талантом, и его связка с Холандом... но это то, что есть. В моей первой предсезонке (в "Барселоне") у меня было 25 дней, чтобы подготовиться к первому официальному матчу против "Сконто Рига", чтобы выйти в Лигу чемпионов, которую мы в итоге выиграли. Теперь вам дают четыре, пять дней, а теперь посмотрите, сколько травм.

Они заставляют вас ехать в Азию, в Соединенные Штаты, на очень тяжелые матчи, дерби, большие игры, и люди получают травмы, и они будут травмироваться снова и снова, потому что шоу должно продолжаться. Если Куртуа не будет, то будет кто-то другой, верно? И если Милитао не будет, то будет кто-то другой, а если не будет Кевина, то будет кто-то еще. Это проигранная битва, если сами игроки не постоят за себя и не скажут "мы не играем". В таком случае ни УЕФА, ни ФИФА ничего не сделают", – приводит слова главного тренера "Сити" Marca.

Напомним, что де Брюйне травмировался в 1-м туре АПЛ против "Бернли" на 20-х минутах встречи. Теперь бельгийцу может потребоваться операция, после которой он пропустит отрезок до конца года.

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В статье: УЕФА ФИФА Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
marca.com

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