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Де Дзерби 4-й лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА

Англия
(1 голосов)

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Де Дзерби 4-й лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА

Getty Images / Global Images Ukraine

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УЕФА опубликовал рейтинг лучших тренеров прошлого сезона. Четвертое место по количеству голосов занял хорошо знакомый украинскому зрителю Роберто де Дзерби из "Брайтона".

Итальянец набрал 70 баллов.

УЕФА отправил список отобраных специалистов тренерам клубов, участвовавших в еврокубках в прошлом сезоне, тренерам сборных УЕФА и некоторым журналистам.

В итоге голоса распределились следующим образом:

  1. Роберто Де Дзерби ("Брайтон") – 70 баллов;
  2. Микель Артета ("Арсенал") – 67;
  3. Златко Далич (сборная Хорватии) – 49;
  4. Хосе Луис Мендилибар ("Севилья") – 28;
  5. Дидье Дешам (сборная Франции) – 26;
  6. Дэвид Мойес ("Вест Хэм") – 22;
  7. Франк Эс ("Ланс") – 11.

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В статье: УЕФА Роберто Де Дзерби
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Источник:
uefa.com

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