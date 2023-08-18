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Де Брюйне согласился на операцию и пропустит 3-4 месяца

Англия
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Капитана "Ман Сити" прооперируют в Антверпене

Де Брюйне согласился на операцию и пропустит 3-4 месяца

Фото: Getty Images

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Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне согласился на операцию после травмы подколенного сухожилия, сообщает HLN.

По информации источника, хирургическое вмешательство будет проведено в Антверпене. Отмечается, что 32-летний бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.

Напомним, Де Брюйне получил травму в стартовом матче чемпионата Англии против "Бернли" (3:0).

Накануне он вошел в список претендентов на звание лучшего игрока сезона‑2022/23 по версии УЕФА.

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В статье: Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
HLN

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