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Де Брюйне согласился на операцию и пропустит 3-4 месяца
Капитана "Ман Сити" прооперируют в Антверпене
Фото: Getty Images
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Бельгии Кевин Де Брюйне согласился на операцию после травмы подколенного сухожилия, сообщает HLN.
По информации источника, хирургическое вмешательство будет проведено в Антверпене. Отмечается, что 32-летний бельгиец пропустит от трех до четырех месяцев.
Напомним, Де Брюйне получил травму в стартовом матче чемпионата Англии против "Бернли" (3:0).
Накануне он вошел в список претендентов на звание лучшего игрока сезона‑2022/23 по версии УЕФА.
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