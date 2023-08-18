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В ретро-стиле. Арсенал представил третью форму
Необычные цвета
Фото: arsenal.com
"Арсенал" вместе со своим техническим партнером, компанией "Аdidas", показал третий комплект формы на сезон-2023/24.
Дизайн вдохновлен выездной футболкой 1982/83 годов. Основа джерси имеет минерально-зеленый оттенок, плечи выполнены в цветах морской волны. Эмблема и спонсоры клуба - в белом.
Заметим, что украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в презентации участия не принимал.
Впервые на поле в этой форме "Арсенал" сыграет в матче 2-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Игра состоится в понедельник, 21 августа.
Representing The Arsenal over land and sea, and Europe ????— Arsenal (@Arsenal) August 18, 2023
Classic threads, with a modern twist ????️— Arsenal (@Arsenal) August 18, 2023
elevating the style game????— adidas Football (@adidasfootball) August 18, 2023
introducing the new @Arsenal & @ArsenalWFC team 3rd kit 23/24 - available now pic.twitter.com/70E7eqshJS
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