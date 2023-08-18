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В ретро-стиле. Арсенал представил третью форму

Англия
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Необычные цвета

В ретро-стиле. Арсенал представил третью форму

Фото: arsenal.com

Новина українською

"Арсенал" вместе со своим техническим партнером, компанией "Аdidas", показал третий комплект формы на сезон-2023/24.

Дизайн вдохновлен выездной футболкой 1982/83 годов. Основа джерси имеет минерально-зеленый оттенок, плечи выполнены в цветах морской волны. Эмблема и спонсоры клуба - в белом.

Заметим, что украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в презентации участия не принимал.

Впервые на поле в этой форме "Арсенал" сыграет в матче 2-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Игра состоится в понедельник, 21 августа.

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В статье: Арсенал (Лондон)
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Источник:
arsenal.com

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