В ретро-стиле. Арсенал представил третью форму

"Арсенал" вместе со своим техническим партнером, компанией "Аdidas", показал третий комплект формы на сезон-2023/24.

Дизайн вдохновлен выездной футболкой 1982/83 годов. Основа джерси имеет минерально-зеленый оттенок, плечи выполнены в цветах морской волны. Эмблема и спонсоры клуба - в белом.

Заметим, что украинский защитник "канониров" Александр Зинченко в презентации участия не принимал.

Впервые на поле в этой форме "Арсенал" сыграет в матче 2-го тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Игра состоится в понедельник, 21 августа.

Representing The Arsenal over land and sea, and Europe ????

elevating the style game????



introducing the new @Arsenal & @ArsenalWFC team 3rd kit 23/24 - available now pic.twitter.com/70E7eqshJS