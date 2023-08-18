Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

19 августа лондонский "Тоттенхэм" попытается завоевать дебютную победу при новом тренере Анге Постекоглу. Однако сделать шпорам будет непросто, поскольку к ним в гости приедет "Манчестер Юнайтед".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.