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Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз
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фото - Getty Images
19 августа лондонский "Тоттенхэм" попытается завоевать дебютную победу при новом тренере Анге Постекоглу. Однако сделать шпорам будет непросто, поскольку к ним в гости приедет "Манчестер Юнайтед".
Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших за эти команды. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.
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