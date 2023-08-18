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Трансфер Пакета в Манчестер Сити может сорваться из-за запросов Вест Хэма

Англия
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Клубы даже не ведут переговоры

Трансфер Пакета в Манчестер Сити может сорваться из-за запросов Вест Хэма

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" никак не могут договориться о трансфере Лукаса Пакета. Трансфер бразильца на грани срыва.

В данный момент переговоры между клубами вообще прекратились.

"Вест Хэм" просит за полузащитника 110 миллионов фунтов и это без учетов бонусов. "Сити" предлагает за игрока 85+10 миллионов.

Пакета перешел в "Вест Хэм" из "Лиона" за 51 млн фунтов в прошлом году. В прошлом сезоне бразилец отыграл за "Вест Хэм" 43 матча, в которых забил 5 голов, сделал 7 ассистов и выиграл Лигу Конференций.

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В статье: Манчестер Сити Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лукас Пакета
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