Трансфер Пакета в Манчестер Сити может сорваться из-за запросов Вест Хэма

"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" никак не могут договориться о трансфере Лукаса Пакета. Трансфер бразильца на грани срыва.

В данный момент переговоры между клубами вообще прекратились.

"Вест Хэм" просит за полузащитника 110 миллионов фунтов и это без учетов бонусов. "Сити" предлагает за игрока 85+10 миллионов.

Пакета перешел в "Вест Хэм" из "Лиона" за 51 млн фунтов в прошлом году. В прошлом сезоне бразилец отыграл за "Вест Хэм" 43 матча, в которых забил 5 голов, сделал 7 ассистов и выиграл Лигу Конференций.

Lucas Paquetá deal, now on the verge of collapsing. ????????⛔️???????? #MCFC



Negotiations currently off between Manchester City and West Ham. pic.twitter.com/uE8LAzGGEc