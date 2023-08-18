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Трансфер Пакета в Манчестер Сити может сорваться из-за запросов Вест Хэма
Клубы даже не ведут переговоры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" и "Вест Хэм" никак не могут договориться о трансфере Лукаса Пакета. Трансфер бразильца на грани срыва.
В данный момент переговоры между клубами вообще прекратились.
"Вест Хэм" просит за полузащитника 110 миллионов фунтов и это без учетов бонусов. "Сити" предлагает за игрока 85+10 миллионов.
Пакета перешел в "Вест Хэм" из "Лиона" за 51 млн фунтов в прошлом году. В прошлом сезоне бразилец отыграл за "Вест Хэм" 43 матча, в которых забил 5 голов, сделал 7 ассистов и выиграл Лигу Конференций.
Lucas Paquetá deal, now on the verge of collapsing. ????????⛔️???????? #MCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2023
Negotiations currently off between Manchester City and West Ham. pic.twitter.com/uE8LAzGGEc
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