У МЮ есть методичка по возвращению Гринвуда в состав. Прописано как нужно отвечать на вопросы тен Хагу и какие фото делать с игроком

"Манчестер Юнайтед" подготовил официальный план по тому, как необходимо реинтегрировать Мейсона Гринвуда в состав, сообщает The Athletic. Для главного тренера Эрика тен Хага прописали как нужно отвечать на вопросы журналистов.

Читайте также Манчестер Юнайтед выпустил заявление по ситуации с Гринвудом

Также есть план для фотографов: даны задания как именно фотографировать Гринвуда. В клубе аткже проанализировали потенциальную реакцию журналистов и политиков на возвращение Мейсона.

Список с предполагаемыми реакциями разделен на: "поддерживающих", "непредвзятых" и "враждебных". Благотворительные организации, занимающиеся домашним насилием, находятся в списке "враждебно настроенных".

Напомним, что зимой с Гринвуда сняли все обвинения в насилии, как физическом, так и сексуальном, по отношению к своей девушке. Летом у пары родилась дочь.