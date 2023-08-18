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У МЮ есть методичка по возвращению Гринвуда в состав. Прописано как нужно отвечать на вопросы тен Хагу и какие фото делать с игроком
В клубе основательно подготовились к реинтеграции футболиста
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Юнайтед" подготовил официальный план по тому, как необходимо реинтегрировать Мейсона Гринвуда в состав, сообщает The Athletic. Для главного тренера Эрика тен Хага прописали как нужно отвечать на вопросы журналистов.
Также есть план для фотографов: даны задания как именно фотографировать Гринвуда. В клубе аткже проанализировали потенциальную реакцию журналистов и политиков на возвращение Мейсона.
Список с предполагаемыми реакциями разделен на: "поддерживающих", "непредвзятых" и "враждебных". Благотворительные организации, занимающиеся домашним насилием, находятся в списке "враждебно настроенных".
Напомним, что зимой с Гринвуда сняли все обвинения в насилии, как физическом, так и сексуальном, по отношению к своей девушке. Летом у пары родилась дочь.
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