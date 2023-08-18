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У МЮ есть методичка по возвращению Гринвуда в состав. Прописано как нужно отвечать на вопросы тен Хагу и какие фото делать с игроком

Англия
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В клубе основательно подготовились к реинтеграции футболиста

У МЮ есть методичка по возвращению Гринвуда в состав. Прописано как нужно отвечать на вопросы тен Хагу и какие фото делать с игроком

Getty Images / Global Images Ukraine

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"Манчестер Юнайтед" подготовил официальный план по тому, как необходимо реинтегрировать Мейсона Гринвуда в состав, сообщает The Athletic. Для главного тренера Эрика тен Хага прописали как нужно отвечать на вопросы журналистов.

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Также есть план для фотографов: даны задания как именно фотографировать Гринвуда. В клубе аткже проанализировали потенциальную реакцию журналистов и политиков на возвращение Мейсона.

Список с предполагаемыми реакциями разделен на: "поддерживающих", "непредвзятых" и "враждебных". Благотворительные организации, занимающиеся домашним насилием, находятся в списке "враждебно настроенных".

Напомним, что зимой с Гринвуда сняли все обвинения в насилии, как физическом, так и сексуальном, по отношению к своей девушке. Летом у пары родилась дочь.

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В статье: Манчестер Юнайтед Мейсон Гринвуд
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Источник:
theathletic.com

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