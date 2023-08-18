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Ливерпуль – Борнмут: где смотреть матч Забарного против команды Клоппа
“Мерсисайдцы” попытаются одержать первую победу в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine
"Ливерпуль" начинает этот сезон с двух подряд матчей против украинских сборников. В первом туре команда Клоппа играла с “Челси” (1:1) – Михаил Мудрик тогда провел на поле заключительные 10 минут. Теперь же "мерсисайдцы" будут противостоять "Борнмуту", за который выступает Илья Забарный.
Матч запланирован на субботу, 19 августа. Старт – в 17:00 по киевскому времени.
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На платформе MEGOGO этот матч можно будет посмотреть в прямой трансляции на телеканале Setanta Sports.
А если нет такой возможности, то можно следить за событиями матча в текстовом онлайне от UA-Футбол>>>.
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