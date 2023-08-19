Ливерпуль – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 19.08.2023

Английская Премьер-лига, второй тур

19 августа, 17:00. "Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Прямая трансляция: Setanta Sports

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И "мерсисайдцы", и "вишни" в первом туре сыграли синхронные ничьи со счетом 1:1. Однако в то время, когда подопечные Клоппа провели этот поединок с оживленным (по крайней мере, в заключительный час игры) "Челси", "Борнмут" противостоял "Вест Хэму". Сегодня у "Ливерпуля" менее именитый соперник, да еще и на "Энфилде". Но так ли просто раскусить “вишенок” и не сломать зуба о косточку?

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Новости Ливерпуля

Во время предсезонной подготовки соперниками "мерсисайдцев" были преимущественно не топовые команды. Из пяти коллективов два представляли вторую немецкую Бундеслигу, одна команда – Чемпионшип, еще одна – новичок Бундеслиги. Среди реально сильных соперников была "Бавария" – как раз она нанесла подопечным Клоппа единственное летнее поражение.

Во время текущего трансферного окна состав "Ливерпуля" существенно изменился в центральной зоне. Из команды ушли Кейта, Фабинью, Хендерсон. Зато к "мерсисайдцам" присоединились Макаллистер, Эндо, Собослай. На остальных позициях перемен не было, хотя Клопп заявлял о том, что клуб будет работать над усилением до конца трансферного окна. Пока имеющийся состав смог в первом туре провести очень интересный для нейтрального болельщика матч против "Челси". Фанатам "мерсисайдцев" он тоже мог понравиться – с точки зрения атаки. А вот если обратить внимание на оборону, то там будут скорее отрицательные эмоции. Потому и были качели на "Стэмфорд Бридж".

Кадры хозяев

Лазарет на "Энфилде" почти пуст. Действительно важной потерей до сих пор является Тьяго. Он последний раз выходил на поле еще в апреле – сейчас находится на финальной стадии восстановления. Также травмирован его конкурент и соотечественник Стефан Байчетич.

Новости Борнмута

Молодой (по тренерским меркам) испанский специалист Андони Ираола дебютировал вместе с "Борнмутом" в АПЛ. Его подопечные в первом туре дома принимали "Вест Хэм", который не изменился после прошлого сезона, разве чтоза исключением продажи Райса. То есть "вишенки" противостояли крепкой команде с сильными, опытными исполнителями и смогли вырвать ничью. В том поединке, кстати, Забарный провел все 90 минут.

Собственно выход украинца в старте не стал сюрпризом. Три из пяти летних спаррингов он начинал с первых минут, а два последних провел "от свистка до свистка". Среди них причиной стала травма основного центрбека Келли. Забарный против “Вест Хэма” сыграл уверенно, четко. Начал дело в защите, потом – после травмы и замены Сенеси – перешел налево.

Кадры гостей

В целом у "вишенок" есть проблемы с составом, особенно в защите. Участие того же Сенеси под вопросом – он залечивает травму. В похожей ситуации правый бек Адам Смит. А вот Кук, Скотт, Тавернье и Фредерикс точно не сыграют сегодня.

Последние пять матчей Ливерпуля и Борнмута

Последние пять встреч хозяев

13.08. Челси – Ливерпуль 1:1 (АПЛ)

07.08. Ливерпуль – Дармштадт 3:1 (ТМ)

02.08. Ливерпуль – Бавария 3:4 (ТМ)

30.07. Ливерпуль – Лестер (ТМ)

24.07. Гройтер Фюрт – Ливерпуль 4:4 (ТМ)

Последние пять встреч гостей

12.08. Борнмут – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)

05.08. Борнмут – Лорьян 2:0 (ТМ)

29.07. Борнмут – Аталанта 1:3 (ТМ)

25.07. Саутгемптон – Борнмут 2:3 (ТМ)

16.07. Борнмут – Маккаби Тель-Авив 0:1 (ТМ)

Последние пять личных встреч между командами

11.03.23. Борнмут – Ливерпуль 1:0 (АПЛ)

27.08.22. Ливерпуль – Борнмут 9:0 (АПЛ)

07.03.20. Ливерпуль – Борнмут 2:1 (АПЛ)

07.12.19. Борнмут – Ливерпуль 0:3 (АПЛ)

09.02.19. Ливерпуль – Борнмут 3:0 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ньюкасл 1 1 0 0 5 - 1 3 2 Брайтон энд Хоув Альбион 1 1 0 0 4 - 1 3 3 Манчестер Сити 1 1 0 0 3 - 0 3 4 Арсенал 1 1 0 0 2 - 1 3 5 Кристал Пэлас 1 1 0 0 1 - 0 3 6 Фулхэм 1 1 0 0 1 - 0 3 7 Манчестер Юнайтед 1 1 0 0 1 - 0 3 8 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3 - 3 3 9 Тоттенхэм 1 0 1 0 2 - 2 1 10 Брентфорд 1 0 1 0 2 - 2 1 11 Ливерпуль 1 0 1 0 1 - 1 1 12 Вест Хэм Юнайтед 1 0 1 0 1 - 1 1 13 Челси 1 0 1 0 1 - 1 1 14 Борнмут 1 0 1 0 1 - 1 1 15 Вулверхэмптон 1 0 0 1 0 - 1 0 16 Эвертон 1 0 0 1 0 - 1 0 17 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1 - 3 0 18 Лутон Таун 1 0 0 1 1 - 4 0 19 Бернли 1 0 0 1 0 - 3 0 20 Астон Вилла 1 0 0 1 1 - 5 0

Ставки и коэффициенты на матч Ливерпуль – Борнмут

Прогноз матча Ливерпуль – Борнмут от UA-Футбол

Хотя и букмекеры отдают предпочтения "мерсисайдцам", однако прошлогодних 9:0 на "Энфилде" ожидать не стоит. Тогда команды играли также на старте чемпионата, но "Борнмут" только поднялся из Чемпионшипа. Теперь же большинство игроков "вишенок" имеют опыт выступления в АПЛ. Тем более, что во второй части прошлого сезона "Борнмут" все-таки победил "мерсисайдцев", взяв небольшой реванш. Прогноз: Обе забьют (КФ 1,75).