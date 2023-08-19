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"Двери открыты": Почеттино рассказал, как действовать футболистам Челси, которые не хотят оставаться в команде

Англия
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Жестко и четко

"Двери открыты": Почеттино рассказал, как действовать футболистам Челси, которые не хотят оставаться в команде

фото - Getty Images

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Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как действовать тем игрокам команды, которые недовольны своим положением в составе:

"Если они не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, играя или не играя, дверь открыта", - сказал Почеттино.

Добавим, что в текущее трансферное окно "аристократы" потратили на покупки новых футболистов 385,1 млн евро. В общей сложности состав "Челси" пополнился на восемь игроков.

В прошлом сезоне эти расходы составили 611,5 млн евро – тогда было приглашено 16 футболистов.

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В статье: Маурисио Почеттино Челси (Лондон)
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Источник:
Twitter Fabrizio Romano

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