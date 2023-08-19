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"Двери открыты": Почеттино рассказал, как действовать футболистам Челси, которые не хотят оставаться в команде
Жестко и четко
фото - Getty Images
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как действовать тем игрокам команды, которые недовольны своим положением в составе:
"Если они не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, играя или не играя, дверь открыта", - сказал Почеттино.
Добавим, что в текущее трансферное окно "аристократы" потратили на покупки новых футболистов 385,1 млн евро. В общей сложности состав "Челси" пополнился на восемь игроков.
В прошлом сезоне эти расходы составили 611,5 млн евро – тогда было приглашено 16 футболистов.
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