"Двери открыты": Почеттино рассказал, как действовать футболистам Челси, которые не хотят оставаться в команде

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, как действовать тем игрокам команды, которые недовольны своим положением в составе:

"Если они не хотят бороться за свое место и чувствовать себя частью команды, играя или не играя, дверь открыта", - сказал Почеттино.

Добавим, что в текущее трансферное окно "аристократы" потратили на покупки новых футболистов 385,1 млн евро. В общей сложности состав "Челси" пополнился на восемь игроков.

В прошлом сезоне эти расходы составили 611,5 млн евро – тогда было приглашено 16 футболистов.