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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч второго тура АПЛ

Англия
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Поединок команд хорошего уровня

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч второго тура АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Тоттенхэм" и МЮ в последние годы не являются претендентами на чемпионство – они скорее те, кто борются за медали. Соответственно, эти коллективы являются прямыми конкурентами за вершину турнирной таблицы, а их очные встречи точно должны привлекать к себе внимание.

Матч пройдет сегодня, 19 августа. Старт запланирован на 19:30.

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В Украине прямую трансляцию поединка проведет Setanta Sports +. Посмотреть ее можно на медиа сервисе MEGOGO.

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Трансляція матчу Тоттенгем - Манчестер Юнайтед
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Если такой возможности нет, UA-Футбол предлагает следить за событиями матча в текстовом онлайне>>>.

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