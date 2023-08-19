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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: где и когда смотреть матч второго тура АПЛ
Поединок команд хорошего уровня
Getty Images/Global Images Ukraine
"Тоттенхэм" и МЮ в последние годы не являются претендентами на чемпионство – они скорее те, кто борются за медали. Соответственно, эти коллективы являются прямыми конкурентами за вершину турнирной таблицы, а их очные встречи точно должны привлекать к себе внимание.
Матч пройдет сегодня, 19 августа. Старт запланирован на 19:30.
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В Украине прямую трансляцию поединка проведет Setanta Sports +. Посмотреть ее можно на медиа сервисе MEGOGO.
Если такой возможности нет, UA-Футбол предлагает следить за событиями матча в текстовом онлайне>>>.
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