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Клопп: Сейчас трудно конкурировать с Челси и клубами из стран Персидского залива
Тренер рассказал о сложностях с трансферами
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о сложной борьбе на трансферном рынке.
"Сейчас трудно конкурировать с "Челси" и клубами из стран Персидского залива. Причины вам всем известны. Некоторые клубы проводят трансферную кампанию не так, как все остальные, и никто не понимает на 100 процентов, как это работает. Нам как обычному клубу очень тяжело держаться с ними на уровне.
То, что они делают – это хорошо, я никого не виню. Наше трансферное окно закрывается 31 августа, а в Саудовской Аравии – тремя неделями позже, поэтому они могут прийти снова. Это еще больше усложняет нам жизнь.
Нет ничего плохого в том, что кто развивает еще одну лигу, Китай пытается это сделать, возможно, США, но бесконечные деньги создают проблемы. Было бы круто, если бы кто-нибудь мог найти решение. Но да, сейчас стало сложнее.
На самом деле мне легко убедить игроков приехать в Ливерпуль. Если бы я вызвал миллион игроков – они бы приехали сюда немедленно, но мы не можем бесконтрольно тратить деньги.
Я очень доволен нашим трансферным окном на данный момент, хотя понимаю, что болельщики предпочтут игрока 100 млн фунтов, и это приятно", - сказал Клопп.
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