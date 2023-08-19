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Гвардиола заявил, что Манчестер Сити не будет переплачивать за трансферы
Вспомнил прошлые потенциальные трансферы, сорвавшиеся из-за завышенных ценников
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился, будет ли клуб проводить трансферы в этом году.
“Мы хотели Гарри Магуайра, но не подписали его, потому что мы не хотели платить столько, сколько требовали. Мы хотели Кукурелью, но мы не платили. Мы хотели Алексиса Санчеса, но мы не платили.
В конце концов мы заплатим справедливую цену”, - сказал Гвардиола.
Во время текущего трансферного окна МС оформил два перехода. За защитника Йошко Гвардиола английский клуб заплатил 90 миллионов евро, а за полузащитника Матео Ковачича – 29,1 млн. евро.
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