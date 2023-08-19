Гвардиола заявил, что Манчестер Сити не будет переплачивать за трансферы

Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола поделился, будет ли клуб проводить трансферы в этом году.

“Мы хотели Гарри Магуайра, но не подписали его, потому что мы не хотели платить столько, сколько требовали. Мы хотели Кукурелью, но мы не платили. Мы хотели Алексиса Санчеса, но мы не платили.

В конце концов мы заплатим справедливую цену”, - сказал Гвардиола.