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Ливерпуль - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Илья Забарный на Энфилде – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В прошлом сезоне “Борнмут” проиграл “Ливерпулю” на “Энфилде” со счетом 9:0. С того времени “вишенки” сменили двух тренеров и подписали Илью Забарного, что дает им надежды на более положительный результат.
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Чемпионат Англии, второй тур
19 августа 2023. Ливерпуль, “Энфилд”
“Ливерпуль” 17:00 “Борнмут”
Телетрансляция – Setanta Sports
Трансляція матчу Ліверпуль - БорнмутСмотреть трансляцию
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