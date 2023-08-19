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Ливерпуль - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Илья Забарный на Энфилде – смотреть прямую трансляцию

Ливерпуль - Борнмут: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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В прошлом сезоне “Борнмут” проиграл “Ливерпулю” на “Энфилде” со счетом 9:0. С того времени “вишенки” сменили двух тренеров и подписали Илью Забарного, что дает им надежды на более положительный результат.

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Чемпионат Англии, второй тур

19 августа 2023. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” 17:00 “Борнмут”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции АПЛ Ливерпуль Борнмут Илья Забарный Трансляция
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