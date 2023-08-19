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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Встреча двух команд топ-6 – смотреть прямую трансляцию

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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“Тоттенхэм” начинает новую эпоху – без Харри Кейна и с новым тренером. Во втором туре “шпоры” сыграют с “Манчестер Юнайтед”, который с трудом победил “Вулверхэмптон”.

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Чемпионат Англии, второй тур

19 августа 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 19:30 “Манчестер Юнайтед”

Телетрансляция – Setanta Sports+

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Трансляція матчу Тоттенгем - Манчестер Юнайтед
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В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Юнайтед Трансляция
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