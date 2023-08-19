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Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча двух команд топ-6 – смотреть прямую трансляцию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Тоттенхэм” начинает новую эпоху – без Харри Кейна и с новым тренером. Во втором туре “шпоры” сыграют с “Манчестер Юнайтед”, который с трудом победил “Вулверхэмптон”.
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Чемпионат Англии, второй тур
19 августа 2023. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 19:30 “Манчестер Юнайтед”
Телетрансляция – Setanta Sports+
Трансляція матчу Тоттенгем - Манчестер ЮнайтедСмотреть трансляцию
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