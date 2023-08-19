Манчестер Сити - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

“Ньюкасл” провел сильный матч в первом туре, разгромив “Астон Виллу”. “Манчестер Сити”, в свою очередь победил “Бернли” в чемпионате, а затем и взял Суперкубок УЕФА, обыграв “Севилью” в серии пенальти. Встреча первой и четвертой команды прошлого чемпионата обещает быть очень интересной.

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Чемпионат Англии, второй тур

19 августа 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports