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Манчестер Сити - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Англия
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Центральный матч второго тура АПЛ – смотреть прямую трансляцию

Манчестер Сити - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

“Ньюкасл” провел сильный матч в первом туре, разгромив “Астон Виллу”. “Манчестер Сити”, в свою очередь победил “Бернли” в чемпионате, а затем и взял Суперкубок УЕФА, обыграв “Севилью” в серии пенальти. Встреча первой и четвертой команды прошлого чемпионата обещает быть очень интересной.

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Чемпионат Англии, второй тур

19 августа 2023. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” 22:00 “Ньюкасл”

Телетрансляция – Setanta Sports

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В статье: Английская Премьер-лига телетрансляции АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл Трансляция
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