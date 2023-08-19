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Де Брюйне рассказал о восстановлении после травмы
Игрок надеется как можно скорее вернуться в строй
Фото: Getty Images
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брюйне поделился эмоциями от травмы, которую получил в матче 1-го тура АПЛ против "Бернли" (3:0).
"Новость после игры с "Бернли" стала для меня настоящим ударом физически и морально.
Теперь операция сделана, я готов к возобновлению и возвращению к работе в скором времени. Спасибо всем за поддержку", – написал де Брюйне в своем твиттере.
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Источник:Твіттер Де Брюйне
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