Гвардиола: Меня бы убили, если бы мы потратили столько, как Челси

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сравнил работу на трансферном рынке своего клуба и "Челси".

"Если бы мы потратили столько же, сколько потратил "Челси" за два последних транферных окна – я не смог бы здесь сидеть, потому что вы бы меня убили, это точно. За нами следили бы настолько пристально, что вы даже не можете себе представить.

Говорят, что "Сити" и Гвардиола только то и делают, что покупают игроков. Не знал, что имею в кармане столько денег, чтобы купить всех имеющихся у меня игроков.

Мы должны наблюдать за происходящим на рынке, анализировать, можем ли мы позволить себе тех или иных игроков. Мы хотели купить Магвайра, Кукурелью, Алексиса Санчеса, но не стали этого делать, потому что не хотели переплачивать.

Мы будем платить только те суммы, которые будем считать справедливыми. Для всего остального у нас есть академия.

Я ни одной секунды не буду критиковать "Челси". Они могут делать то, что желают. Просто скажу, что если мы сделаем то же – будем мертвыми для всего мира.

Если они потратили 900 миллионов фунтов за время правления Боли, а потом хотят потратить еще столько же – это их дело. Бизнес есть бизнес. В этом сезоне они продают многое, поэтому могут это делать. Каждый делает то, что лучше для клуба", – сказал Гвардиола.