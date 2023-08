АПЛ. Брайтон эффектно наказал Вулвз, Брентфорд воспользовался ошибками Фулхэма

"Вулверхэмптон" и "Брайтон" сыграли бодрый матч с обилием забитых голов. Хозяева запороли просто кучу моментов. Например, в первом тайме Фабиу Силва сперва залез в офсайд, затем он же не переиграл из убойной позиции Стила. Как раз в паузе между его шансами отличился Митома. Японец в стиле Месси подхватил мяч в глубине на фланге и начал рейд прямо к воротам, обошел на своем пути как минимум трех соперников и протолкнул снаряд мимо Жозе Са. Очень красивый индивидуальный проход Каору, обязательно посмотрите в обзоре.

Команды частенько игнорировали кордоны в центре поля, чем радовали публику. Под занавес первой 45-минутки "Брайтон" начал конкретно ошибаться в обороне, отсюда возникли опасные удары Аита-Нури и Педру Нету. Чуть поправить прицел – и можно было бы воплотить в голы, но не судьба.

В перерыве Де Дзерби наверняка объяснил футболистам "Брайтона", что им необходимо прибавить. "Чайки" выдали роскошный дебют второго тайма, никаких вопросов по поводу победителя к 55-й минуте уже не осталось. В быстрых вертикальных атаках "Брайтон" буквально разобрал "Вулверхэмптон" на атомы. Митома сбросил снаряд под расстрел Эступиньяну, потом Энсисо дважды ассистировал Марчу с разных флангов. В прошлом туре Солли забил впервые с марта, на этих выходных англичанин вновь сумел отличиться.

Полчаса с лишним основного времени поединка превратились в формальность. "Волки" потрясли перекладину ворот "Брайтона", вышедший на замену Хван Хи Чхан оформил мяч престижа, напирали на штрафную площадку "чаек", однако речи о воинственном камбэке, естественно, точно не шло. В компенсированное время Нунес за толчок соперника и последовавшие эмоции схлопотал второй "горчичник". Так он подвел черту под поражением "Вулвз".

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

Главный судья: Энди Мэдли (Англия)

"Вулверхэмптон" – "Брайтон" 1:4

Голы: Хван Хи Чхан (61) – Митома (15), Эступиньян (46), Марч (51, 55)

"Вулверхэмптон": Са – Семеду, Доусон (Тоте Гомеш, 71), Килман, Аит-Нури (Буэно, 86) – Нету, Жоау Гомеш (Сарабия, 55), Лемина, Нунес – Силва (Хван Хи Чхан, 55), Кунья

"Брайтон": Стил – Милнер (Велтман, 57), Уэбстер, Данк, Эступиньян – Грос (Дауд, 81), Гилмор – Марч, Энсисо (Фергюсон, 67), Митома (Лаллана, 81) – Уэлбек (Жуан Педро, 57)

Предупреждения: Доусон (17), Хван Хи Чхан (63), Нунес (76, 90+5), Килман (88) – Грос (8), Милнер (18), Энсисо (19), Эступиньян (60), Педро (64)

Удаление: Нунес (90+5)

"Фулхэм" все лето отражал атаки из Саудовской Аравии. Футбольные нувориши хотели забрать у "дачников" и тренера Марку Силву, и бразильца Виллиана, и лидера нападения Митровича. Вроде, по менеджеру и вингеру удалось справиться, однако серб, скорее всего, таки покинет Туманный Альбион ради безумных денег. Сегодня Александар в заявке хозяев на матч с "Брентфордом" отсутствовал.

И его не хватало. В первом тайме лондонцы еще боролись с "пчелами" за инициативу, хороший момент упустил Диоп. И он же допустил фатальную ошибку уже у своих ворот перед самым перерывом. Пытался покатить снаряд назад на Лено, но сделал это слишком слабо – Висса подхватил мяч, обвел голкипера и пробил мимо Рима.

Матч получился во многом похожим на параллельный поединок. И там, и там хозяева упускали моменты, а потом пропускали. Декордова-Рид попадает в перекладину? Окей, а Рим зарабатывает вторую желтую и привозит пенальти, который, как и в прошлом туре, реализует Мбеумо. Ставка для любителей Fantasy EPL на атакующих футболистов "Брентфорда" в начале сезона вполне оправдана.

Замены Марку Силвы ничего не исправили. "Фулхэм" пропустил в меньшинстве еще и третий гол – дубль для Мбеумо.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Фулхэм" – "Брентфорд" 0:3

Голы: Висса (44), Мбеумо (66, с пенальти; 90+2)

"Фулхэм": Лено – Тете (Родриго Мунис, 86), Диоп, Рим, Робинсон – Рид (Бэсси, 67), Лукич, Перейра (Виллиан, 68) – Уилсон, Хименес (Траоре, 86), Декордова-Рид (Палинья, 67)

"Брентфорд": Флеккен – Хики (Роэрслев, 78), Коллинз, Пиннок, Хенри – Янельт, Нергор (Дамсгор, 79), Йенсен – Мбеумо, Висса (Дасилва, 79 – Айер, 89), Шаде (Луис-Поттер, 71)

Предупреждения: Рим (45+3, 64), Рид (64), Палинья (85) – Хики (40), Хенри (61)

Удаление: Рим (64)

