Митрович переходит в Аль-Хиляль, - Источник

Александар Митрович почти завершил переход в "Аль-Хиляль". "Фулхэм" получит за форварда 50 млн евро, а контракт с игроком согласован на три года, об этом сообщает Фабрицио Романо.

После прохождения медосмотра в Париже, серб отправится в Саудовскую Аравию.

Александар перешел к "дачникам" в 2018 году за почти 25 млн евро. Лучший нападающий сборной Сербии в 2022 году стал победителем Чемпионшипа, при этом установил новый рекорд результативности турнира, забив 43 мяча в 44 матчах.