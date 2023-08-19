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Митрович переходит в Аль-Хиляль, - Источник

Англия
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Митрович переходит в Аль-Хиляль, - Источник

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Carlos Rodrigues

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Александар Митрович почти завершил переход в "Аль-Хиляль". "Фулхэм" получит за форварда 50 млн евро, а контракт с игроком согласован на три года, об этом сообщает Фабрицио Романо.

После прохождения медосмотра в Париже, серб отправится в Саудовскую Аравию.

Александар перешел к "дачникам" в 2018 году за почти 25 млн евро. Лучший нападающий сборной Сербии в 2022 году стал победителем Чемпионшипа, при этом установил новый рекорд результативности турнира, забив 43 мяча в 44 матчах.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Александар Митрович Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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