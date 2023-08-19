АПЛ. Ливерпуль – Борнмут 3:1. Волевая победа мерсисайдцев

Английская Премьер-лига, второй тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Это был матч определенных случайностей: случайный гол "Борнмута", неожиданное удаление Макаллистера. Но вот эти моменты не повлияли на общий результат. То, что должно было произойти (ввиду всей игры), произошло: "Ливерпуль" победил. И получил вот эту победу не только в счете, но и на поле в целом.

Уже на третьей минуте "Борнмут" вышел вперед. Гости удачно запрессинговали Трента в центре поля, которому Ван Дейк отдал не слишком удобный пас. После такой халатности закономерно придет опасность, а Семенио еще и воплотил ее в гол.

Качели только начинались. Сразу через три минуты после подачи углового Ван Дейк пробил в перекладину. Еще через две Алиссон слишком далеко вышел из ворот, долго думал над передачей и потерял мяч. Повезло ему, что его нарушение не было фолом последней надежды – обошелся только желтой.

Забарный при стандартах постоянно играл с ван Дейком – это неблагодарная работа. Вирджил несколько раз выигрывал верховое единоборство, однако пробил опасно только однажды – на вышеупомянутой шестой минуте. В других аспектах игры Забарный выглядел более или менее спокойно. Насколько возможно спокойно для команды, которая пропустит трижды.

На 28-й минуте Диас в окружении трех оппонентов изысканно поднимет мяч и пробьет в правый угол. Здесь Забарный играл с другим игроком. Еще через семь минут Ротвелл сфолит в собственной штрафной и привезет пенальти. Нето парировал удар Салаха, но египтянин был первым на добивании. Вот уже и 2:1 на табло.

That’s now 9 goals in our last 10 @PremierLeague games at Anfield for @MoSalah ???? pic.twitter.com/MOvS5LFxYP — Liverpool FC (@LFC) August 19, 2023

“Борнмут” в атаке был очень бедным. Впереди с мячом оказывался лишь Соланке в абсолютном одиночестве. И даже игра в большинстве не помогла. На 58-й минуте Макаллистер получил прямую красную за накладку против Кристи. Довольно неожиданное решение арбитра.

A first red card for Alexis Mac Allister ???? pic.twitter.com/Xx57rGMCxo — B/R Football (@brfootball) August 19, 2023

Однако "вишенки" не то, что не стали больше атаковать. Они пропустили: на 62-й минуте Жота удачно сыграл на добивании в пустые ворота. Рядом с ним был Забарный, но стоит ли в этом моменте обвинять защитника?

Лишь к концу игры проснулись хотя бы какие-то атакующие мощи гостей. Попробовали наносить удары Мур и дважды Клюйверт, однако в трех моментах тянул Алиссон. Здесь его сейвы действительно стоит отметить. Параллельно и "Ливерпуль" атаковал, так что последние минуты поединка получились довольно веселыми.

Не готов еще "Борнмут" к командам такого уровня на таком стадионе. Однако это и не удивительно – довольно неопытная команда, если сравнивать с “Ливерпулем”. Тот же Трент сегодня провел 200 матч в АПЛ, став вторым в истории "мерсисайдцев" самым молодым игроком с таким показателем после Оуэна. Чувствуется разница, не правда ли?

"Ливерпуль" – "Борнмут" 3:1

Голы: Диас 28, Салах 36, Жота 62 – Семенио 3

Ливерпуль: Алиссон – Трент (Гомес 76), Конате, ван Дейк, Робертсон – Собослай, Макаллистер, Гакпо (Эндо 63) – Салах (Цимикас 87), Жота (Эллиот 76), Диас (Нуньес 87)

Борнмут: Нето – Ааронс, Забарный, Сенеси (Траоре 84), Керкез – Биллинг, Ротвелл (Келли 76) – Семенио (Брукс 76), Кристи (Мур 63), Энтони (Клюйверт 63) – Соланке

Предупреждения: Алиссон 9 – Семенио 16, Энтони 26, Нето 35

Удаление: Макаллистер 58 (прямая красная)

Нереализованный пенальти: Салах 36