АПЛ. Ливерпуль – Борнмут 3:1. Волевая победа мерсисайдцев

Английская Премьер-лига, второй тур

"Энфилд" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Томас Брамалл

Это был матч определенных случайностей: случайный гол "Борнмута", неожиданное удаление Макаллистера. Но вот эти моменты не повлияли на общий результат. То, что должно было произойти (ввиду всей игры), произошло: "Ливерпуль" победил. И получил вот эту победу не только в счете, но и на поле в целом.

Уже на третьей минуте "Борнмут" вышел вперед. Гости удачно запрессинговали Трента в центре поля, которому Ван Дейк отдал не слишком удобный пас. После такой халатности закономерно придет опасность, а Семенио еще и воплотил ее в гол.

Качели только начинались. Сразу через три минуты после подачи углового Ван Дейк пробил в перекладину. Еще через две Алиссон слишком далеко вышел из ворот, долго думал над передачей и потерял мяч. Повезло ему, что его нарушение не было фолом последней надежды – обошелся только желтой.

Забарный при стандартах постоянно играл с ван Дейком – это неблагодарная работа. Вирджил несколько раз выигрывал верховое единоборство, однако пробил опасно только однажды – на вышеупомянутой шестой минуте. В других аспектах игры Забарный выглядел более или менее спокойно. Насколько возможно спокойно для команды, которая пропустит трижды.

На 28-й минуте Диас в окружении трех оппонентов изысканно поднимет мяч и пробьет в правый угол. Здесь Забарный играл с другим игроком. Еще через семь минут Ротвелл сфолит в собственной штрафной и привезет пенальти. Нето парировал удар Салаха, но египтянин был первым на добивании. Вот уже и 2:1 на табло.

That’s now 9 goals in our last 10 @PremierLeague games at Anfield for @MoSalah ???? pic.twitter.com/MOvS5LFxYP