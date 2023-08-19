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Салах обошел Джеррарда в списке бомбардиров Ливерпуля
Мохамед в ТОП-5 лучших снайперов в истории "мерсисайдцев"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 2-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома побеждает "Борнмут" (3:1 – второй тайм).
Второй гол "мерсисайдцев" в этой игре записал на свой счет Мохамед Салах. Египетский форвард отличился забитым мячом на 36-й минуте встречи.
Этот гол стал 187-м для 31-летнего нападающего в футболке за "Ливерпуль". Для этого Салаху понадобилось провести 306 матчей. Таким образом, по этому показателю Мохамед обошел легенду и экс-капитана "красных" Стивена Джеррарда.
Лучшие бомбардиры в истории "Ливерпуля":
- Иан Раш – 346 голов (660 игр)
- Роджер Хант - 286 (492)
- Гордон Ходжсон - 241 (377)
- Билли Лидделл – 228 (534)
- Мохаммед Салах - 187 (306)
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