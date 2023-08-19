Салах обошел Джеррарда в списке бомбардиров Ливерпуля

В рамках 2-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома побеждает "Борнмут" (3:1 – второй тайм).

Второй гол "мерсисайдцев" в этой игре записал на свой счет Мохамед Салах. Египетский форвард отличился забитым мячом на 36-й минуте встречи.

Этот гол стал 187-м для 31-летнего нападающего в футболке за "Ливерпуль". Для этого Салаху понадобилось провести 306 матчей. Таким образом, по этому показателю Мохамед обошел легенду и экс-капитана "красных" Стивена Джеррарда.

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