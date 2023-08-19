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Салах обошел Джеррарда в списке бомбардиров Ливерпуля

Англия
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Мохамед в ТОП-5 лучших снайперов в истории "мерсисайдцев"

Салах обошел Джеррарда в списке бомбардиров Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 2-го тура АПЛ "Ливерпуль" дома побеждает "Борнмут" (3:1 – второй тайм).

Второй гол "мерсисайдцев" в этой игре записал на свой счет Мохамед Салах. Египетский форвард отличился забитым мячом на 36-й минуте встречи.

Этот гол стал 187-м для 31-летнего нападающего в футболке за "Ливерпуль". Для этого Салаху понадобилось провести 306 матчей. Таким образом, по этому показателю Мохамед обошел легенду и экс-капитана "красных" Стивена Джеррарда.

Лучшие бомбардиры в истории "Ливерпуля":

  1. Иан Раш – 346 голов (660 игр)
  2. Роджер Хант - 286 (492)
  3. Гордон Ходжсон - 241 (377)
  4. Билли Лидделл – 228 (534)
  5. Мохаммед Салах - 187 (306)
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В статье: Ливерпуль Мохамед Салах Борнмут
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