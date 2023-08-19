  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тест-драйв команды Клоппа. Ливерпуль - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тест-драйв команды Клоппа. Ливерпуль - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Ливерпуль - Борнмут ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Тест-драйв команды Клоппа. Ливерпуль - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов

Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"

Новина українською

Сегодня "Ливерпуль" принимал "Борнмут" в рамках второго тура АПЛ. Клопп продолжает вводить в игру своих новичков. Макаллистер отыграл свой второй поединок, но на 58 получил красную карточку. Также в матче дебютировал Ватару Эндо, хавбек, которого недавно приобрели "мерсисайдцы".

Луис Диас забивает во втором матче подряд. Именно он начал камбэк команды. Позже Салах не реализовал пенальти, но смог удачно сыграть на добивании.

Во втором тайме забил Жота, сделав счет комфортным для команды.

Илья Забарный отыграл все 90 мин и получил оценку 6.8 от Sofascore. Это четвертая лучшая оценка в команде.

АПЛ, 1-й тур

"Ливерпуль" - "Борнмут" 3:1

Голы: Диас 28, Салах 36, Жота 62 - Семенио 3

Удаление: Макаллистер 58 (прямая красная)

Нереализованный пенальти: Салах 36

По теме
yellow-arrow
Первое в сезоне дерби Лондона. Вест Хэм – Челси. Анонс и прогноз матча 2-го тура АПЛ на 20.08.2023
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0. Выездное проклятие манкунианцев
yellow-arrow
Нефтяное дерби. Текстовая трансляция матча АПЛ Манчестер Сити - Ньюкасл
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ливерпуль Борнмут
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде