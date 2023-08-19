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Тест-драйв команды Клоппа. Ливерпуль - Борнмут 3:1. Обзор матча и видео голов
Ливерпуль - Борнмут ⋉ 3:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Ліверпуль"
Сегодня "Ливерпуль" принимал "Борнмут" в рамках второго тура АПЛ. Клопп продолжает вводить в игру своих новичков. Макаллистер отыграл свой второй поединок, но на 58 получил красную карточку. Также в матче дебютировал Ватару Эндо, хавбек, которого недавно приобрели "мерсисайдцы".
Луис Диас забивает во втором матче подряд. Именно он начал камбэк команды. Позже Салах не реализовал пенальти, но смог удачно сыграть на добивании.
Во втором тайме забил Жота, сделав счет комфортным для команды.
Илья Забарный отыграл все 90 мин и получил оценку 6.8 от Sofascore. Это четвертая лучшая оценка в команде.
АПЛ, 1-й тур
"Ливерпуль" - "Борнмут" 3:1
Голы: Диас 28, Салах 36, Жота 62 - Семенио 3
Удаление: Макаллистер 58 (прямая красная)
Нереализованный пенальти: Салах 36
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