АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0. Выездное проклятие манкунианцев

Английская Премьер-лига, второй тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

До этого матча "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" были единственными командами, которые не проигрывали на новом "Тоттенхэм Хотспур Стедиум". В общем, "манкунианцы" не знали вкуса поражений в выездных противостояниях со "шпорами" с января 2018-го года. Однако то, что было проблемой и в прошлом сезоне для команды тен Хага, вылилось сейчас: плохая игра вне “Олд Траффорд”.

Старт матча был полностью за "красными дьяволами". На 13-й минуте Рашфорд мог открывать счет после резкого прохода, но Викарио выручил "шпор". В общей сложности по состоянию на 17 минуту гости шесть раз пробили, в то время как у "Тоттенхэма" не было ни одного удара. Однако впоследствии команды поменялись ролями.

HALF-TIME Spurs 0-0 Man Utd



The hosts hit the woodwork twice and Bruno Fernandes and Marcus Rashford missed good chances#TOTMUN pic.twitter.com/ZqeDw5pop1 — Premier League (@premierleague) August 19, 2023

"Шпоры" со временем начали обострять. Сначала Онана спас после удара Сарра, затем перекладина и штанга спасли МЮ от голов Порро и того же Сарра соответственно. “Манкунианцы” под конец тайма выглядели уставшими: они не успевали за контратаками соперника. Однако свой момент был создан, но Фернандеша снова подвела реализация.

Интенсивность подопечных Постекоглу вылилась в гол. На 49-й минуте Кулусевски практически без сопротивления зашел в штрафную и прострелил. После рикошета мяч дошел до Сарра, а тот расстрелял ворота. На этот раз ему не помешали ни Онана, ни каркас.

That first goal in Lilywhite feeling ???? pic.twitter.com/pqjn2D6s71 — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 19, 2023

И двух минут не прошло, как Антони сразу ответил: обводным ударом целил в левый угол, но попал в штангу. Однако это все, что смогли гости предложить уступая в счете.

"Тоттенхэм" выбегал в быстрые контратаки и пытался все завершать ударом. Был шанс у Сона, но его выстрел заблокировал Шоу. На 83-й минуте "шпоры" забили довольно курьезный гол.

Перишич отдал пас в сторону створа ворот Онана, Дэвис едва задел мяч, а Мартинес "облизал" круглого бутсой. Затем мяч покатился в ворота. 2:0 на 83-й минуте – матч можно считать завершенным. Собственно, МЮ за финальные 16 минут (с компенсированным временем) наиграл только на стандарт, который плохо выполнил Фернандеш.

Не хватает "красным дьяволам" завершения атак. Моментов на старте могло быть гораздо больше с полноценным нападающим. Возможно, Гойлунд со временем изменит картину. Однако пока ни матч против "Вулверхэмптона", ни против "Тоттенхэма" не дает надежду на хорошее ближайшее будущее. А вот у "шпор" наоборот. По крайней мере, прогресс от поединка недельной давности против “Брентфорда” есть. И это только вторая игра Постекоглу.

"Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед" 2:0

Голы: Сарр 49, Мартинес 83 (авт.)

Тоттенхэм: Викарио – Порро (Эмерсон 88), ван де Вен, Ромеро, Удоги (Дэвис 70) – Сарр (Гойбьерг 76), Биссума – Кулусевски (Соломон 88), Мэддисон, Сон – Ришарлисон (Перишич 70)

Манчестер Юнайтед: Онана – Уан-Биссака (Далот 66), Варан, Мартинес, Шоу – Каземиро – Антони (Эриксен 66), Фернандеш, Маунт (Пельистра 85), Гарначо (Санчо 66) – Рашфорд (Марсьяль 85)

Предупреждения: Удоги 63, Биссума 90+8 – Уан-Биссака 33, Антони 38, Фернандеш 39