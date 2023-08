АПЛ. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 2:0. Выездное проклятие манкунианцев

Английская Премьер-лига, второй тур

"Тоттенхэм Хотспур Стедиум" (Лондон)

Главный арбитр: Майкл Оливер

До этого матча "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" были единственными командами, которые не проигрывали на новом "Тоттенхэм Хотспур Стедиум". В общем, "манкунианцы" не знали вкуса поражений в выездных противостояниях со "шпорами" с января 2018-го года. Однако то, что было проблемой и в прошлом сезоне для команды тен Хага, вылилось сейчас: плохая игра вне “Олд Траффорд”.

Старт матча был полностью за "красными дьяволами". На 13-й минуте Рашфорд мог открывать счет после резкого прохода, но Викарио выручил "шпор". В общей сложности по состоянию на 17 минуту гости шесть раз пробили, в то время как у "Тоттенхэма" не было ни одного удара. Однако впоследствии команды поменялись ролями.

