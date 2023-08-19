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Де Дзерби продолжает побеждать. Вулверхэмптон - Брайтон 1:4. Обзор матча и видео голов
Вулверхэмптон - Брайтон ⋉ 1:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 19.08.2023 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: пресслужби ФК "Брайтон"
"Брайтон" живо начинает сезон. Подопечные де Дзерби побеждают во втором туре подряд и набрали уже 6 очков. Их соперники наоборот, две игры - два поражения.
Лидеры у "чаек" не меняются. Продолжает забивать Марч - третий мяч в этом сезоне. Также не перестают удивлять Митома и Эступиньян еще с прошлого сезона.
"Вузвз" не смогли реализовать моменты, за что и были наказаны.
АПЛ, 2-й тур
Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)
"Вулверхэмптон" - "Брайтон" 1:4
Голы: Хван Хи Чхан (61) - Митома (15), Эступиньян (46), Марч (51, 55)
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