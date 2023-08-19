Де Дзерби продолжает побеждать. Вулверхэмптон - Брайтон 1:4. Обзор матча и видео голов

"Брайтон" живо начинает сезон. Подопечные де Дзерби побеждают во втором туре подряд и набрали уже 6 очков. Их соперники наоборот, две игры - два поражения.

Лидеры у "чаек" не меняются. Продолжает забивать Марч - третий мяч в этом сезоне. Также не перестают удивлять Митома и Эступиньян еще с прошлого сезона.

"Вузвз" не смогли реализовать моменты, за что и были наказаны.

АПЛ, 2-й тур

Стадион: "Молинью" (Вулверхэмптон)

"Вулверхэмптон" - "Брайтон" 1:4

Голы: Хван Хи Чхан (61) - Митома (15), Эступиньян (46), Марч (51, 55)