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Коуч Тоттенхэма: Честно говоря, у МЮ, наверное, было больше шансов забить
Наставник "шпор" доволен победой над "красными дьяволами"
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал
"Это было хорошо. Справедливо сказать, что мы выглядели немного нервными в начале, что не удивительно. В нашем составе было двое 20-летних и пара 22-летних игроков. Поэтому, я думаю, мы слишком много отдавали мяч. И честно говоря, у "МЮ", наверное, было больше шансов забить.
Второй тайм, конечно, в определенных моментах показал, какой командой мы хотим быть. Я постоянно говорю, что нам еще предстоит пройти долгий путь. Но мне очень понравилась вера и стойкость ребят, а также храбрость, которую они имеют, чтобы продолжать так играть.
С моей точки зрения, когда у вас есть достаточно много молодых качественных игроков – это отлично, это позволяет нам развиваться. Я считаю, что опытные ребята сегодня, Сон и Мэддисон показали себя отлично.
Сегодня была отличная поддержка, с первого свистка публика была невероятной. Они поддерживали нас в течение первого тайма, потому что мы нервничали.
Я счастлив. Сегодня мы показали фрагменты нашей игры. Сегодня я видел достаточно в нашей игре, что меня ободряет. Все, что мы можем сделать, это продолжать совершенствоваться и, надеюсь, будем попутно набирать очки", - рассказал наставник "шпор".
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