Коуч Тоттенхэма: Честно говоря, у МЮ, наверное, было больше шансов забить

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках 2-го тура АПЛ.

"Это было хорошо. Справедливо сказать, что мы выглядели немного нервными в начале, что не удивительно. В нашем составе было двое 20-летних и пара 22-летних игроков. Поэтому, я думаю, мы слишком много отдавали мяч. И честно говоря, у "МЮ", наверное, было больше шансов забить.

Второй тайм, конечно, в определенных моментах показал, какой командой мы хотим быть. Я постоянно говорю, что нам еще предстоит пройти долгий путь. Но мне очень понравилась вера и стойкость ребят, а также храбрость, которую они имеют, чтобы продолжать так играть.

С моей точки зрения, когда у вас есть достаточно много молодых качественных игроков – это отлично, это позволяет нам развиваться. Я считаю, что опытные ребята сегодня, Сон и Мэддисон показали себя отлично.

Сегодня была отличная поддержка, с первого свистка публика была невероятной. Они поддерживали нас в течение первого тайма, потому что мы нервничали.

Я счастлив. Сегодня мы показали фрагменты нашей игры. Сегодня я видел достаточно в нашей игре, что меня ободряет. Все, что мы можем сделать, это продолжать совершенствоваться и, надеюсь, будем попутно набирать очки", - рассказал наставник "шпор".