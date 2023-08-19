  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Коуч Тоттенхэма: Честно говоря, у МЮ, наверное, было больше шансов забить
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коуч Тоттенхэма: Честно говоря, у МЮ, наверное, было больше шансов забить

Англия
(1 голосов)

Наставник "шпор" доволен победой над "красными дьяволами"

Коуч Тоттенхэма: Честно говоря, у МЮ, наверное, было больше шансов забить

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал победу над "Манчестер Юнайтед" в рамках 2-го тура АПЛ.

"Это было хорошо. Справедливо сказать, что мы выглядели немного нервными в начале, что не удивительно. В нашем составе было двое 20-летних и пара 22-летних игроков. Поэтому, я думаю, мы слишком много отдавали мяч. И честно говоря, у "МЮ", наверное, было больше шансов забить.

Второй тайм, конечно, в определенных моментах показал, какой командой мы хотим быть. Я постоянно говорю, что нам еще предстоит пройти долгий путь. Но мне очень понравилась вера и стойкость ребят, а также храбрость, которую они имеют, чтобы продолжать так играть.

С моей точки зрения, когда у вас есть достаточно много молодых качественных игроков – это отлично, это позволяет нам развиваться. Я считаю, что опытные ребята сегодня, Сон и Мэддисон показали себя отлично.

Сегодня была отличная поддержка, с первого свистка публика была невероятной. Они поддерживали нас в течение первого тайма, потому что мы нервничали.

Я счастлив. Сегодня мы показали фрагменты нашей игры. Сегодня я видел достаточно в нашей игре, что меня ободряет. Все, что мы можем сделать, это продолжать совершенствоваться и, надеюсь, будем попутно набирать очки", - рассказал наставник "шпор".

По теме
yellow-arrow
Официально: Митрович – игрок Аль-Хиляля
yellow-arrow
МЮ не в форме. Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 2:0. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Де Дзерби продолжает побеждать. Вулверхэмптон - Брайтон 1:4. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу Манчестер Юнайтед
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BBC

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде